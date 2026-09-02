Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 854,25€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,39 %.
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Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|756,00EUR
|+21,59 %
|-
|RBC
|680,00EUR
|+9,37 %
|06.08.2026
|BERENBERG
|835,00EUR
|+34,30 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.EUR
|+68,88 %
|06.08.2026
|UBS
|805,00EUR
|+29,47 %
|06.08.2026
|UBS
|805,00EUR
|+29,47 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,07 Tsd.EUR
|+72,09 %
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|833,00EUR
|+33,98 %
|13.08.2026
-0,40 %
-2,99 %
-9,58 %
-6,00 %
-2,21 %
-11,01 %
-33,35 %
+38,02 %
+1.488,46 %
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