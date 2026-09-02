Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: David Young - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,62 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,09 %.
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Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,60 Tsd.Euro
|+48,55 %
|-
|JPMorgan
|1,35 Tsd.Euro
|+25,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,80 Tsd.EUR
|+67,12 %
|-
|JPMORGAN
|1,35 Tsd.EUR
|+25,34 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,30 Tsd.EUR
|+113,54 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,30 Tsd.EUR
|+113,54 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|1,30 Tsd.EUR
|+20,69 %
|06.08.2026
|UBS
|1,60 Tsd.EUR
|+48,55 %
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|1,50 Tsd.EUR
|+39,26 %
|10.08.2026
|RBC
|1,60 Tsd.EUR
|+48,55 %
|11.08.2026
|JEFFERIES
|1,35 Tsd.EUR
|+25,34 %
|14.08.2026
|JPMORGAN
|1,35 Tsd.EUR
|+25,34 %
|17.08.2026
+0,26 %
-4,52 %
-7,68 %
-11,45 %
-38,60 %
+330,55 %
+1.211,11 %
+1.544,39 %
+46.460,21 %
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