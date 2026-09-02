Aktie kaufen oder verkaufen
Renault Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Jerome - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Renault Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Renault Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Renault Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Renault Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Renault Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Renault Aktie beträgt 32,00€. Die Renault Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,19 %.
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Analysten und Kursziele für die Renault Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|31,00Euro
|+7,71 %
|-
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+11,19 %
|03.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|40,00EUR
|+38,99 %
|03.08.2026
|BARCLAYS
|31,00EUR
|+7,71 %
|20.08.2026
|UBS
|26,00EUR
|-9,66 %
|23.08.2026
-2,12 %
+4,88 %
+3,38 %
-0,28 %
-15,45 %
-18,11 %
-7,44 %
-60,60 %
+12,90 %
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