Aktie kaufen oder verkaufen
Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 95,67€. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,89 %.
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Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|110,00Euro
|+53,95 %
|-
|Berenberg Bank
|91,00Euro
|+27,36 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|89,00EUR
|+24,56 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|JEFFERIES
|110,00EUR
|+53,95 %
|13.08.2026
|UBS
|83,00EUR
|+16,17 %
|13.08.2026
|BERENBERG
|91,00EUR
|+27,36 %
|17.08.2026
-0,14 %
-2,26 %
-1,04 %
-4,49 %
-15,23 %
-28,10 %
-37,61 %
+39,07 %
+1.783.650,00 %
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