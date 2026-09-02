Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 343,43€. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,99 %.
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Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|352,00Euro
|+22,98 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+15,29 %
|02.08.2026
|BERENBERG
|340,00EUR
|+18,79 %
|03.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|352,00EUR
|+22,98 %
|03.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|330,00EUR
|+15,29 %
|11.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|350,00EUR
|+22,28 %
|12.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|350,00EUR
|+22,28 %
|20.08.2026
+0,12 %
-4,24 %
-1,46 %
+2,23 %
+36,02 %
+80,38 %
+87,67 %
+366,87 %
+700,64 %
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