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    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING: Mehr Stärke im Schweizer Nichtlebenmarkt

    Vaudoise startet 2026 mit Rückenwind: Gewinn, Umsatz und Prämien legen zu, die Profitabilität steigt – trotz Grossschaden – und eine starke Kapitalbasis stützt den optimistischen Ausblick.

    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING: Mehr Stärke im Schweizer Nichtlebenmarkt
    Foto: adobe.stock.com
    • **Starkes Halbjahresergebnis:** Vaudoise erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Nettogewinn von CHF 82,9 Mio. (+3,0 %) und einen Umsatz von CHF 1’167,7 Mio. (+6,5 %).
    • **Nichtlebengeschäft wächst deutlich:** Die gebuchten Bruttoprämien stiegen um 6,7 %, besonders stark bei Nichtleben-Personenversicherungen (+8,4 %) und Sachversicherungen (+11,2 %).
    • **Verbesserte Profitabilität:** Die Combined Ratio im Nichtlebengeschäft verbesserte sich von 97,4 % auf 96,1 %, trotz der finanziellen Belastungen durch die Brandkatastrophe von Crans-Montana.
    • **Solide Kapitalbasis:** Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber Ende 2025 um 4,5 % auf CHF 2’775,6 Mio.; die Solvabilitätsspanne lag weiterhin auf hohem Niveau bei 336,5 %.
    • **Stabile Anlageerträge und Lebensgeschäft:** Der nicht annualisierte Anlageertrag betrug 1,3 %. Im Lebensgeschäft stiegen die Einmalprämien um 5,3 %, während die periodischen Prämien um 2,1 % zurückgingen.
    • **Zuversichtlicher Ausblick:** Vaudoise bestätigt ihre Wachstumsperspektiven für das Nichtlebengeschäft 2026. Die Integration der Procimmo Group und die verstärkte Digitalisierung sollen das Ergebnis und die Effizienz im zweiten Halbjahr unterstützen.

    Der Kurs von VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 809,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING

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    ISIN:CH0021545667WKN:A0ETZV
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