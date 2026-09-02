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    Fundamenta Real Estate: Projekte entfalten jetzt volle Ertragskraft

    Starkes Halbjahr: Deutlich höherer Gewinn, rekordtiefe Leerstände und erfolgreiche Verkäufe sowie Projekte legen das Fundament für weiteres profitables Wachstum.

    Fundamenta Real Estate: Projekte entfalten jetzt volle Ertragskraft
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte stieg im ersten Halbjahr 2026 um 54,1 % auf CHF 15,9 Mio. bzw. CHF 0,47 je Aktie; der ausgewiesene Reingewinn lag bei CHF 23,8 Mio.
    • Der Netto-Ist-Mietertrag erhöhte sich um 4,6 % auf CHF 21,9 Mio.; die Leerstandsquote blieb mit 1,4 % sehr niedrig.
    • Drei Liegenschaften wurden im Rahmen des Capital Re- und Upcyclings verkauft. Die Verkaufspreise lagen insgesamt 19,4 % über den bilanzierten Marktwerten und erzielten einen Verkaufserfolg von CHF 6,5 Mio. vor Steuern.
    • Zwei Entwicklungs- und Repositionierungsprojekte in Dietikon und Zürich wurden erfolgreich abgeschlossen und vollvermietet; beide erzielen höhere Mieten als ursprünglich angenommen.
    • Das Immobilienportfolio wuchs trotz Verkäufen auf CHF 1,272 Mrd.; zusätzliche Akquisitionen in Schlieren und Schachen sowie das Entwicklungsareal Huebacher in Rümlang mit Potenzial für rund 100 Wohnungen stärken das künftige Wachstum.
    • Der NAV stieg trotz Ausschüttung auf CHF 19,59 je Aktie vor bzw. CHF 17,86 nach latenten Steuern. Für das zweite Halbjahr stehen weitere Akquisitionen, Entwicklungsprojekte und Repositionierungen im Fokus.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fundamenta Real Estate ist am 02.09.2026.

    Der Kurs von Fundamenta Real Estate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,975EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Fundamenta Real Estate

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    ISIN:CH0045825517WKN:A0YCD3
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