JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 215 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Münchner biete weiter Wertpotenzial, selbst wenn man von einem Höhepunkt im Geschäft mit Gasturbinen ausgehe, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Um letzteres drehten sich aktuell die Diskussionen. Ferhani sieht Schwächen aber eher durch hohe Lieferzeiten ausgelöst als durch eine nachlassende Nachfrage./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 08:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 140,0EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 07:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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