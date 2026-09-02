JEFFERIES stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 215 auf 255 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Wind komme für die Dänen weiter von hinten, schrieb Lucas Ferhani am Dienstag. Er sieht den Hersteller von Windkraftanlagen gut dastehen für das zweite Halbjahr./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 27,82EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 215

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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