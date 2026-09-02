JPMORGAN stuft SALESFORCE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Diskussionen bezüglich Agentforce dürften sich nun vor allem um Monetarisierung drehen und nicht mehr so sehr um die Adoption, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach einem Webinar zur KI-Plattform./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 258,1USD auf NYSE (02. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 265

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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