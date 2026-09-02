mutares übernimmt TREPEL & MAFI von NDW – Deal abgeschlossen
Mit einem strategischen Zukauf stärkt Mutares sein Portfolio: Die Übernahme von TREPEL und MAFI eröffnet neue Chancen im globalen Markt für Bodenabfertigung und Schwerlastlogistik.
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- Mutares hat am 2. September 2026 die Übernahme von TREPEL Airport Equipment und MAFI Transport-Systeme von der NDW Maschinenbau Holding abgeschlossen.
- TREPEL und MAFI bieten unter ihren etablierten Marken Bodenabfertigungsgeräte, Flugzeugschlepper, Cargo-Hochlader sowie Schwerlast-Terminalzugmaschinen und Transportsysteme an.
- Die Unternehmen sind in mehr als 115 Ländern aktiv und verfügen über ein internationales Vertriebs- und Servicenetzwerk mit über 50 Servicepartnern.
- Zur Unternehmensgruppe gehören ein integrierter Produktionsstandort in Tauberbischofsheim und ein Servicestandort im US-Bundesstaat Georgia.
- Die Gruppe erzielt rund 150 Mio. Euro Umsatz und beschäftigt etwa 410 Mitarbeitende; das Servicegeschäft trägt rund 12 % zum Gesamtumsatz bei.
- Mit der Übernahme stärkt Mutares sein Segment Infrastructure & Defense; nach ersten operativen Optimierungen und Kostensenkungen bestehen weiteres Profitabilitäts- und Wachstumspotenzial.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026, bei mutares ist am 12.11.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.683,48PKT (-1,16 %).
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