Evotec & Plectonic erforschen neue T-Zell-Therapien gegen Tumoren
Evotec und Plectonic Biotech bündeln ihre Stärken: Gemeinsam wollen sie neuartige, hochpräzise T-Zell-Immuntherapien gegen solide Tumoren entwickeln.
Foto: pressfoto - freepik
- Evotec und Plectonic Biotech haben am 2. September 2026 eine Forschungskooperation zur Entwicklung neuer T-Zell-aktivierender Immuntherapien gegen solide Tumoren gestartet.
- Im Mittelpunkt steht die Kombination von Evotecs BiTco-Plattform mit Plectonics LOGIBODY-Technologie.
- BiTco nutzt einen nicht blockierenden CD2-Antikörper, der zusätzliche kostimulatorische Signale liefert und dadurch Aktivität sowie Persistenz von T-Zellen im Tumormikromilieu steigern soll.
- LOGIBODY basiert auf programmierbaren DNA-Protein-Therapeutika, die T-Zellen erst nach der Erkennung einer spezifischen Kombination mehrerer Tumorantigene aktivieren.
- Die Kombination soll die Tumorselektivität und Wirksamkeit erhöhen, die Aktivierung gesunden Gewebes reduzieren und dadurch Sicherheit sowie therapeutisches Fenster verbessern.
- Im Rahmen der Kooperation sollen präklinische Proof-of-Concept-Daten gewonnen werden; beide Unternehmen verweisen bereits auf frühere präklinische Ergebnisse zu ihren jeweiligen Technologien.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.683,48PKT (-1,16 %).
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