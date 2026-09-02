BARCLAYS stuft Adidas auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro und "Overweight" aufgenommen. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber, wie sie am Dienstag schrieb. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen. Auch quantitative Mittelfristziele schließt Petrova nicht aus. Sie erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 149,5EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Viktoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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