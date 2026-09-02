Rheinmetall, Gitlab Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Robert - stock.adobe.com
? Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Verbio
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|The Platform Group
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|Deutsche Bank
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|BYD
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|Moderna
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|DroneShield
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|?
|Rheinmetall
|69
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|Almonty Industries
|66
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|?
|Verbio
|45
|?
|?
|Borussia Dortmund
|44
|?
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|Evotec
|44
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|Vonovia
|38
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|Gitlab Registered (A)
|+16,33 %
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|?
|Dell Technologies Registered (C)
|+10,22 %
|?
|?
|?
|H2APEX Group SCA
|+9,41 %
|?
|?
|?
|Nio Registered (A)
|-8,99 %
|?
|?
|Sumitomo Metal Mining
|-9,76 %
|?
|?
|MongoDB Registered (A)
|-14,01 %
|?
|?
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Verbio
Wochenperformance: -0,06 %
Wochenperformance: -0,06 %
Platz 1
The Platform Group
Wochenperformance: +2,32 %
Wochenperformance: +2,32 %
Platz 2
Deutsche Bank
Wochenperformance: +4,23 %
Wochenperformance: +4,23 %
Platz 3
BYD
Wochenperformance: -7,51 %
Wochenperformance: -7,51 %
Platz 4
Moderna
Wochenperformance: -3,00 %
Wochenperformance: -3,00 %
Platz 5
DroneShield
Wochenperformance: -0,14 %
Wochenperformance: -0,14 %
Platz 6
Rheinmetall
Wochenperformance: -4,01 %
Wochenperformance: -4,01 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -6,09 %
Wochenperformance: -6,09 %
Platz 8
Verbio
Wochenperformance: -0,06 %
Wochenperformance: -0,06 %
Platz 9
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +0,47 %
Wochenperformance: +0,47 %
Platz 10
Evotec
Wochenperformance: -4,08 %
Wochenperformance: -4,08 %
Platz 11
Vonovia
Wochenperformance: -4,94 %
Wochenperformance: -4,94 %
Platz 12
Gitlab Registered (A)
Wochenperformance: +28,20 %
Wochenperformance: +28,20 %
Platz 13
Dell Technologies Registered (C)
Wochenperformance: +3,18 %
Wochenperformance: +3,18 %
Platz 14
H2APEX Group SCA
Wochenperformance: +48,11 %
Wochenperformance: +48,11 %
Platz 15
Nio Registered (A)
Wochenperformance: -15,64 %
Wochenperformance: -15,64 %
Platz 16
Sumitomo Metal Mining
Wochenperformance: -14,49 %
Wochenperformance: -14,49 %
Platz 17
MongoDB Registered (A)
Wochenperformance: -6,27 %
Wochenperformance: -6,27 %
Platz 18
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