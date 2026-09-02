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    WDH/Klingbeil kann am Mittag zurück nach Deutschland fliegen

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeils Regierungsflieger darf zurückfliegen
    • Strukturschaden an der Tür wurde überprüft
    • Klingbeil verpasst deshalb die Kabinettssitzung
    WDH/Klingbeil kann am Mittag zurück nach Deutschland fliegen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wiederholung: Fehlender Buchstabe ergänzt)

    BERLIN/SPARTANBURG (dpa-AFX) - Luftwaffe und Lufthansa-Technik geben grünes Licht für einen Rückflug des wegen eines Schadens an seinem Regierungsflieger in den USA festsitzenden Bundesfinanzministers Lars Klingbeil (SPD). An einer Tür sei vor dem Abflug beim sogenannten Walkaround ein Strukturschaden an der Tür festgestellt worden, der überprüft werden musste, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin auf Anfrage.

    Dazu sei auch Bildmaterial in Deutschland von Experten der Lufthansa-Technik ausgewertet worden. Der Sprecher sagte, wahrscheinlich habe eine Fahrgasttreppe den Schaden verursacht. Ein Weiterflug sei nun aber möglich. Geplant sei, dass die Maschine mit dem Minister und seine Delegation am Mittag deutscher Zeit in den USA starten werde.

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    Der Vizekanzler musste aber die Nacht im Hotel verbringen. Damit wird Klingbeil auch die heutige Kabinettsitzung in Berlin verpassen, bei der sein Steuergesetz auf den Weg gebracht werden soll. Klingbeil hatte am Treffen der G20-Finanzminister in Asheville im Bundesstaat North Carolina teilgenommen. Im Anschluss besuchte er ein BMW-Werk in Spartanburg in South Carolina./cn/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 60,52 auf Tradegate (02. September 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,3333EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten.





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