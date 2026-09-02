WDH/Klingbeil kann am Mittag zurück nach Deutschland fliegen
- Klingbeils Regierungsflieger darf zurückfliegen
- Strukturschaden an der Tür wurde überprüft
- Klingbeil verpasst deshalb die Kabinettssitzung
(Wiederholung: Fehlender Buchstabe ergänzt)
BERLIN/SPARTANBURG (dpa-AFX) - Luftwaffe und Lufthansa-Technik geben grünes Licht für einen Rückflug des wegen eines Schadens an seinem Regierungsflieger in den USA festsitzenden Bundesfinanzministers Lars Klingbeil (SPD). An einer Tür sei vor dem Abflug beim sogenannten Walkaround ein Strukturschaden an der Tür festgestellt worden, der überprüft werden musste, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin auf Anfrage.
Dazu sei auch Bildmaterial in Deutschland von Experten der Lufthansa-Technik ausgewertet worden. Der Sprecher sagte, wahrscheinlich habe eine Fahrgasttreppe den Schaden verursacht. Ein Weiterflug sei nun aber möglich. Geplant sei, dass die Maschine mit dem Minister und seine Delegation am Mittag deutscher Zeit in den USA starten werde.
Der Vizekanzler musste aber die Nacht im Hotel verbringen. Damit wird Klingbeil auch die heutige Kabinettsitzung in Berlin verpassen, bei der sein Steuergesetz auf den Weg gebracht werden soll. Klingbeil hatte am Treffen der G20-Finanzminister in Asheville im Bundesstaat North Carolina teilgenommen. Im Anschluss besuchte er ein BMW-Werk in Spartanburg in South Carolina./cn/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
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