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    Blackrock

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    Allzeithoch verpasst

    Zusätzlich ist die Aktie auf Tagesbasis unter eine wichtige Unterstützungsmarke gefallen. Damit wurde das negative Signal bestätigt. Nach der zuletzt starken Aufwärtsbewegung könnte nun zunächst eine normale Korrekturphase folgen. Für Anleger ergeben sich daraus sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite interessante Möglichkeiten.

    Das bisherige Allzeithoch erreichte die BlackRock-Aktie Mitte Oktober letzten Jahres bei exakt 1.200 US-Dollar. Danach folgte eine vergleichsweise normale Korrektur, die sich über drei Wellen entwickelte.

    Bei 912,25 US-Dollar drehte der Trend anschließend wieder nach oben. Seit Mitte März dieses Jahres konnte die Aktie bis auf 1.187 US-Dollar steigen. Damit verfehlte sie das Vorjahreshoch nur knapp.

    An den diesjährigen Höchstständen bildete sich jedoch ein Doppelhoch. Dieses Muster ging mit einem vorübergehenden Trendwechsel nach unten einher. Noch lässt sich die aktuelle Abwärtsbewegung als normale Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Trends einordnen.

    Vom aktuellen Niveau aus besteht allerdings weiteres Korrekturpotenzial. Als erste mögliche Zielmarke gilt 1.104 US-Dollar. Sollte auch diese Unterstützung nicht halten, könnte die Aktie bis zur stärkeren Unterstützungszone bei 1.071 US-Dollar zurückfallen.

    Gerade im Bereich von 1.071 US-Dollar sollten Anleger auf erste Anzeichen einer Stabilisierung achten. Sollte sich dort tatsächlich eine Bodenbildung entwickeln, könnte das Niveau anschließend wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten auf der Käuferseite bieten.

    Kurzfristig bleibt jedoch Vorsicht angebracht. Nicht zuletzt aufgrund der erfahrungsgemäß schwächeren Entwicklung der Aktienmärkte in einem Zwischenwahljahr könnten die Märkte zunächst weiter unter Druck bleiben.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    SHORT

    _____________________________________________________________________

    Market-Sell-Order : 1.129 US-Dollar

    Kursziele : 1.104 und 1.071 US-Dollar

    Renditechance via DY2W8F : 45 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    BlackRock Inc. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 1.139 // 1.158 // 1.180 // 1.187 US-Dollar
    Unterstützungen: 1.107 // 1.089 // 1.058 // 1.033 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN3MYB Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,18 - 1,19 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 991,8427 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc.
    KO-Schwelle: 991,8427 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.129,10 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,18 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DY2W8F Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,06 - 1,07 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 1.249,3758 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc.
    KO-Schwelle: 1.249,3758 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.129,10 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 1.071 US-Dollar
    Hebel: 9,09 Kurschance: + 45 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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