DAX droht jetzt ein Doppeltop

Sollte anschließend auch diese Unterstützung bei 25.507 Punkten brechen, wäre die zuvor gebildete inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollständig infrage gestellt. In diesem Fall könnte sich der Verkaufsdruck verstärken und den DAX zunächst in Richtung 25.084 und anschließend sogar auf 24.479 Punkte drücken.

Aus den beiden jüngsten Hochs könnte sich jetzt ein sogenanntes Doppeltop entwickeln. Dabei handelt es sich um ein charttechnisches Warnsignal, das auf einen möglichen weiteren Rückgang des Index hindeuten kann. Entscheidend ist dabei die Marke von 25.900 Punkten. Sollte der DAX deutlich darunter fallen, wäre kurzfristig mit weiteren Verlusten in Richtung 25.507 Punkten zu rechnen.

Das positive Szenario bleibt allerdings bestehen: Hält der DAX die Marke von 25.900 Punkten und gelingt anschließend ein Anstieg über das bisherige Rekordhoch bei 26.618 Punkten, wäre aus heutiger Sicht der Weg in Richtung 27.500 Punkte frei.

Ob es tatsächlich dazu kommt, dürfte vor allem von der weiteren Entwicklung an den Anleihemärkten abhängen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.970 Punkten

VDAX bei 16,63 signalisiert noch normale Nervosität, Tendenz steigend!

Fear& Greed Index bei 44 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 48 - Neutral MACD: 175 - Buy Insgesamt: Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.575 / 26.621 / 26.773 und 27.024 Punkten, nach unten bei 25.900 / 25.620 / 25.507 / 25.303 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX entfernt sich von Jahreshochs, jetzt aber wieder im Konsolidierungsmodus - Inverse SKS-Formation erfolgreich aktiviert! - Ölknappheit weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel steigt, aber noch im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (31. August 2026): Bei 16,63% (fallend) (Vortag: 15,40%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 26.300 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.110 Punkten. Kursziel bei 26.573 Punkten - ausgestoppt Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN37TV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,33 - 9,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.925,04 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.925,04 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.970,12 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,74 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6YZP Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,54 - 9,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.765,86 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.765,86 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.970,12 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,03 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Schreibe Deinen Kommentar