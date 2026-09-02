Gefährlich schwache Kursmuster

In diesem Fall könnte sich zunächst weiteres Abwärtspotenzial bis auf 51.728 Punkte ergeben. Sollte der Verkaufsdruck anschließend noch zunehmen, wäre auch ein Rückgang in den Bereich um 50.000 Punkte möglich. Dort verläuft zudem der 200-Tage-Durchschnitt, der im Chart durch die rote Linie dargestellt wird.

Beim Dow Jones Industrial Average ist daher vor allem die Marke von 52.726 Punkten wichtig. Sie entspricht aktuell dem 50-Tage-Durchschnitt, der im Chart als blaue Linie dargestellt wird. Sollte der Index diese Marke nach unten durchbrechen und den Handelstag nachhaltig darunter beenden, wäre das ein deutliches Warnsignal.

Für Anleger, die auf fallende Kurse setzen, könnte ein entsprechender Put-Optionsschein bereits beim Erreichen der ersten Zielzone überdurchschnittliche Gewinne ermöglichen.

Auf der Oberseite bleibt dagegen das Vorwochenhoch vom Freitag bei 53.797 Punkten entscheidend. Gelingt es dem Dow Jones, diese Marke nachhaltig zu überwinden, könnte der seit Ende April dieses Jahres bestehende Aufwärtstrend zunächst verteidigt werden.

Ein solcher Anstieg könnte anschließend genügend Dynamik entwickeln, um erneut das bisherige Rekordhoch von Anfang August bei 54.728 Punkten ins Visier zu nehmen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 52.700 Punkte

Kursziele : 51.728 und 50.000 Punkte

Renditechance via DN45DX : 210 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN36GY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,18 - 10,19 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51.608,75 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 51.608,75 Punkte akt. Kurs Basiswert: 52.728,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 44,75 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN45DX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,95 - 9,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 53.850,00 Punkte Basiswert: Dow Jones-Index KO-Schwelle: 53.850,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 52.728,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 50.000 Punkte Hebel: 45,70 Kurschance: + 210 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.