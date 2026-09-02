Dell Technologies Registered (C) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.09.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 404,05€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +37,45 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 404,05€, mit einem Plus von +10,22 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -1,27 % hinnehmen mussten.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine positive Entwicklung von +272,01 % erlebt.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,18 % 1 Monat +12,25 % 3 Monate -1,27 % 1 Jahr +287,89 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 02.09.2026, 08:03 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,61 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Dell hat Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2027 vorgelegt. Die starke KI-Server-Nachfrage und eine erhöhte Prognose treiben die Aktie erneut in die Höhe.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +5,49 %. HP notiert im Plus, mit +0,59 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.