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    Besonders beachtet!

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    Dell Technologies Registered (C) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.09.2026

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert am 02.09.2026 mit +10,22 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Dell Technologies Registered (C) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.09.2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com

    Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

    Wie hat sich die Dell Technologies Registered (C)-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 404,05 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,22 % zugelegt, was einem Anstieg von +37,45  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -6,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 404,05, mit einem Plus von +10,22 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -1,27 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine positive Entwicklung von +272,01 % erlebt.

    Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,18 %
    1 Monat +12,25 %
    3 Monate -1,27 %
    1 Jahr +287,89 %
    Stand: 02.09.2026, 08:03 Uhr

    Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

    Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 129,61 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +5,49 %. HP notiert im Plus, mit +0,59 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Dell Technologies Registered (C)

    +10,67 %
    +3,18 %
    +12,25 %
    -1,27 %
    +287,89 %
    +538,06 %
    +873,80 %
    +3.334,93 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP
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