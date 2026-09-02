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    Besonders beachtet!

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    DroneShield Aktie unter Verkaufsdruck - 02.09.2026

    Kursbewegung von -2,21 % bei DroneShield am 02.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie unter Verkaufsdruck - 02.09.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    Wie hat sich die DroneShield-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die DroneShield Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,21 % im Minus. Die Talfahrt der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,21 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,0605, mit einem Minus von -2,21 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von DroneShield mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -46,37 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die DroneShield Aktie damit -0,14 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,22 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -44,10 %.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,14 %
    1 Monat -2,22 %
    3 Monate -46,37 %
    1 Jahr -38,93 %
    Stand: 02.09.2026, 08:04 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwächelnden DroneShield-Kurs an der ASX, der bei etwa 1,69–1,70 AUD einen möglichen Boden sucht, zugleich aber unter Druck bleibt. Diskutiert werden steigende Leerverkaufsquoten von rund 14,35 bis 15,85 Prozent sowie die Reduzierung der FMR-Beteiligung von 7,03 auf 5,7 Prozent nach den Halbjahreszahlen. Trotz dieser Belastungen gilt die Kursstabilität als auffällig.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 982,35 Mio. € wert.

    Rheinmetall, Gitlab Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Rüstungsboom mit Rissen: Warum Rheinmetall und DroneShield ins Hintertreffen geraten


    Während Europas größter Rüstungskonzern mit sinkenden Munitionsbudgets und Kurskorrekturen kämpft, positionieren sich Nischenanbieter im Bereich vernetzter Verteidigungskommunikation neu Das Wichtigste in Kürze Rüstungsboom mit Rissen: Rheinmetalls …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,43 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,26 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,37 %.

    DroneShield Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der DroneShield Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur DroneShield Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    DroneShield

    -0,65 %
    -0,14 %
    -2,22 %
    -46,37 %
    -38,93 %
    +488,58 %
    +712,69 %
    +329,28 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
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