Arizona wird zum Zentrum der US-Kupfer-Renaissance

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kupferproduzent und Projektentwickler Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) arbeitet mit Hochdruck am Gunnison-Projekt im US-Bundesstaat Arizona. Die metallurgischen Bohrungen in der Lagerstätte Gunnison wurden abgeschlossen, jene in der Lagerstätte Strong & Harris gestartet und Bohrkerne zur Analyse ins Labor geschickt. Im aufgestockten Säulenlaugungsprogramm laufen derzeit 68 von 405 Versuchen.

Gunnison Copper beschleunigt Bohrprogramm

Ab September sollen sechs statt bislang zwei Bohranlagen zum Einsatz kommen. Auf dem Plan stehen 120 Bohrungen über 42.000 Meter. 15 Mio. USD wurden dafür reserviert. 36 Bohrungen betreffen metallurgische Arbeiten, 84 Bohrlöcher dienen zur Erweiterung und Hochstufung von Ressourcen.

Gunnisons übergeordneter Plan: Mehr Kupfer produzieren – und zwar so rasch wie möglich. Damit ist das Unternehmen in dieser Gegend derzeit kein Einzelfall: Arizona entwickelt sich in diesen Tagen zum Zentrum der US-amerikanischen Kupfer-Renaissance. Die USA sind bislang stark von Importen bei dem Industriemetall abhängig, das als limitierender Faktor für die Megatrends KI, Elektrifizierung und Rüstung gilt. Die Importabhängigkeit soll enden – und Arizona spielt dabei eine zentrale Rolle.

In dem Bundesstaat befinden sich große Ressourcen. Die prominenteste Lagerstätte ist Resolution Copper – ein JV der beiden Konzerne BHP und Rio Tinto. Resolution Copper gilt als eine der größten unerschlossenen Kupferressourcen der Welt; Studien schätzen den durchschnittlichen Kupfergehalt auf etwa 1,5 %. Bei einer erwarteten Betriebsdauer von bis zu 40 Jahren könnte die Mine bis zu 18 Milliarden Kilogramm Kupfer fördern und bis zu 25 Prozent des US-amerikanischen Kupferbedarfs decken.

Ivanhoe Electric vor EXIM-Darlehen

Doch die Dynamik in Arizonas Kupfersektor beschränkt sich nicht auf das XXL-Projekt, dessen Realisierung unter der Regierung Trump deutlich näher gerückt ist. Ivanhoe Electric (ISIN: US46578C1080, WKN: A3DNSS) steht kurz vor einem auf 1,1 Mrd. USD aufgestockten EXIM-Darlehen, also einem staatlich unterstützter Kredit der US-Export-Import-Bank für sein Projekt Santa Cruz, das zu den wichtigsten im Portfolio zählt. Im September will das Unternehmen eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie für das südöstlich von Phoenix gelegene Vorhaben fertigstellen. Santa Cruz soll derzeitigen Annahmen zufolge 72.000 Tonnen Kupfer pro Jahr zu Cash-Kosten von 1,32 USD pro Pfund (lb) produzieren.