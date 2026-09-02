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    Der weltweit erste dreifach zusammenklappbare Full-HD-Taschenprojektor

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    Aurzen ZIP Pro erobert den Times Square

    IRVINE, Kalifornien, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Kurz vor Beginn der IFA 2026 präsentiert Aurzen den ZIP Pro – den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren Full-HD-Taschenprojektor – am Times Square. Der Aurzen ZIP Pro wurde für ein unkompliziertes mobiles Bilderlebnis entwickelt und bietet jederzeit und überall ein 80 Zoll großes Full-HD-Bild. Von Hotelzimmern bis zu spontanen Präsentationsterminen und von Wänden in gemütlichen Schlafzimmern bis hin zu Campingzelten oder dem Innenraum eines Tesla verbindet das kompakte, dreifach zusammenklappbare Design ein Großbilderlebnis mit unkomplizierter Mobilität.

    World's First Tri-Fold Full HD Pocket Projector: Aurzen ZIP Pro Takes Over Times Square

    Um ein solches Maß an Mobilität zu erreichen, ohne dabei Abstriche bei der Bildqualität zu machen, musste ein klassischer Hardware-Engpass im Projektordesign überwunden werden: Wie lässt sich die Helligkeit bei einem Gerät im Taschenformat maximieren? Um dieses Problem zu lösen, basiert ZIP Pro auf einer firmeneigenen optischen Architektur, die speziell entwickelt wurde, um Bauvolumen, Wärmeableitung und Lichtleistung in einem ultrakompakten Gehäuse optimal aufeinander abzustimmen. Das Ergebnis ist ein neues Taschenprojektorformat mit Full-HD-Leistung, das auf einen durch und durch mobilen Lebensstil zugeschnitten ist.

    Besuchen Sie Aurzen auf der IFA 2026

    • ShowStoppers (Medienveranstaltung)
      • Datum: 3. September 2026
      • Ort: Messe Berlin, Halle 5.3, Berlin, Deutschland
    • Hauptausstellung der IFA 2026
      • Datum: 4. bis 8. September 2026
      • Stand: H21-106, Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin, Deutschland
    • Online-Produktvorstellung
      • Merken Sie sich diesen Termin vor: Besuchen Sie den offiziellen YouTube-Kanal von Aurzen, um die Vorstellung des ZIP Pro mitzuverfolgen.

    Informationen zu Aurzen
    Aurzen ist ein weltweit tätiges Innovationsunternehmen im Bereich intelligenter Projektionstechnologie. Durch die Kombination fortschrittlicher optischer Technik mit intuitiver Software und benutzerorientiertem Design entwickelt Aurzen Produkte, die Erlebnisse auf großer Leinwand in jeden Raum bringen. Das Unternehmen entwickelte mit ZIP den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren, wirklich tragbaren Projektor. Seine Designs wurden mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem iF Design Award, dem Red Dot Award, dem G-Mark Award und dem IDEA Award. Weitere Informationen finden Sie auf www.aurzen.com.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-weltweit-erste-dreifach-zusammenklappbare-full-hd-taschenprojektor-aurzen-zip-pro-erobert-den-times-square-302861340.html






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    Der weltweit erste dreifach zusammenklappbare Full-HD-Taschenprojektor Aurzen ZIP Pro erobert den Times Square IRVINE, Kalifornien, 2. September 2026 /PRNewswire/ - Kurz vor Beginn der IFA 2026 präsentiert Aurzen den ZIP Pro – den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren Full-HD-Taschenprojektor – am Times Square. Der Aurzen ZIP Pro wurde für ein …
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