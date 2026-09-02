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    Besonders beachtet!

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    BYD Aktie fällt auf 9,4140€ - 02.09.2026

    Am 02.09.2026 ist die BYD Aktie, bisher, um -2,01 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie fällt auf 9,4140€ - 02.09.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -2,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +0,49 % am Vortag kommt es heute bei BYD zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BYD Verluste von -9,80 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die BYD Aktie damit -7,51 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,11 %. Im Jahr 2026 gab es für BYD bisher ein Minus von -12,56 %.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,51 %
    1 Monat -10,11 %
    3 Monate -9,80 %
    1 Jahr -21,01 %
    Stand: 02.09.2026, 08:05 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs steigende Verkäufe und das starke Auslandsgeschäft, während der chinesische Heimatmarkt schwächelt. Das Gewinnwachstum wird positiv bewertet, doch die Verkaufsziele von 5,5 Mio. Fahrzeugen beziehungsweise 1,5 Mio. Exporten gelten als unterschiedlich erreichbar. Verfehlte Ziele könnten den Kurs belasten; kurzfristig wird kein starker Impuls erwartet. Zudem erscheint BYD gegenüber Tesla deutlich niedriger bewertet. Neue Regeln zur Auslandsexpansion könnten EU-Zölle abfedern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,69 Mrd. € wert.

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    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Xiaomi und BYD können nur zuschauen – diese EV-Aktie ist 130 % explodiert


    130 Prozent Plus seit Januar, 440 Prozent seit dem IPO: Ather Energy liefert eine der wildesten Rallyes am EV-Markt. Jetzt kommt der Angriff auf den Massenmarkt.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,89 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,26 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,33 %. Xylem legt um +0,62 % zu NIO notiert im Minus, mit -5,86 %. Stellantis notiert im Plus, mit +0,73 %.

    BYD Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -2,23 %
    -7,91 %
    -10,50 %
    -9,80 %
    -21,01 %
    -5,58 %
    +0,10 %
    +358,06 %
    +3.765,43 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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