ANALYSE-FLASH
Barclays startet Adidas mit 'Overweight' - Ziel 210 Euro
- Barclays startet Adidas mit Kursziel 210 Euro
- Innovationstage stärken Vertrauen in neue Produkte
- September wird für die Sportbranche spannend
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro und "Overweight" aufgenommen. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber, wie sie am Dienstag schrieb. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen. Auch quantitative Mittelfristziele schließt Petrova nicht aus. Sie erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:46 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 149 auf Tradegate (02. September 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 230,00Euro was eine Bandbreite von +14,57 %/+52,32 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 210 Euro
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Jeder ist mal sauer wenns runtergeht und jeder wünscht sich ich habe gerade gekauft +500% können gern ab jetzt kommen. Aber man hat ja eine Entscheidung aus gewissen Gründen getroffen. Und wenn man nun der Meinung ist komplett falsch gelegen zu haben sollte man ggf. aussteigen.
meine Herren, deine Verlustposition muss dich schon ganz schön beunruhigen, denn sonst würdest du uns nicht mit dem Geschreibsel-Müll hier nerven.
Wer sich mit Adidas beschäftigt, muss tiefer blicken, als nur auf die Kursperformance zu achten.