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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays startet Adidas mit 'Overweight' - Ziel 210 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays startet Adidas mit Kursziel 210 Euro
    • Innovationstage stärken Vertrauen in neue Produkte
    • September wird für die Sportbranche spannend
    ANALYSE-FLASH - Barclays startet Adidas mit 'Overweight' - Ziel 210 Euro
    Foto: josefkubes - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Adidas mit einem Kursziel von 210 Euro und "Overweight" aufgenommen. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber, wie sie am Dienstag schrieb. Sie dürften das Vertrauen der Anleger in die Neuheiten-Pipeline, Produktzyklen und Markenstärke festigen. Auch quantitative Mittelfristziele schließt Petrova nicht aus. Sie erinnerte zudem an vorherige Veranstaltungen der Konkurrenz, sodass der September für die Branche spannend werde./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:46 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 149 auf Tradegate (02. September 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 184,00Euro. Von den letzten 4 Analysten der adidas Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen, 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 230,00Euro was eine Bandbreite von +14,57 %/+52,32 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 210 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00, was eine Steigerung von +38,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltend schwache Kursentwicklung der adidas-Aktie und die Sorge, dass sie im DAX und im Sportartikelsektor zurückbleibt. Als Belastungen gelten die gesenkte Prognose von Dick’s Sporting Goods, eine schwächere Konsumnachfrage und zunehmende Rabatte. Diskutiert wird zudem, ob Kursverluste zum langfristigen Investment gehören oder eine Haltelinie und ein Verkauf sinnvoller sind. Entscheidend sei, ob die ursprüngliche Investmentthese und die Fundamentaldaten noch überzeugen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.

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    dpa-AFX
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