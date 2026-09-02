JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 320 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des saisonal schwach laufenden ersten Quartals sieht Analyst Brent Thill den Softwarekonzern gut aufgestellt. Die Stimmung dürfte die Talsohle nahezu erreicht haben, und die meisten negativen Nachrichten erschienen eingepreist, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Ein Wendepunkt im Wachstum des Cloud-Infrastrukturbereichs und eine generelle Erholung des Cloud-Geschäfts könnten einige der Sorgen am Markt vertreiben, auch wenn der Investitionsbedarf und Umsetzungsrisiken im KI-Bereich die Anleger noch einige Quartale beschäftigen dürften./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 121EUR auf Tradegate (02. September 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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