Aktien Frankfurt Ausblick
Weitere Verluste - Tiefrote Vorgaben aus Asien
- Ölpreise belasten den Dax vor Handelsbeginn
- Nahost-Konflikt treibt Brent auf über 95 Dollar
- Volkswagen scheidet aus dem EuroStoxx 50 aus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der anhaltende Aufwärtstrend bei den Ölpreisen dürfte den Dax auch am Mittwoch belasten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Kursrückgang um 0,5 Prozent auf 25.837 Punkte.
Damit würde sich der deutsche Leitindex weiter von der viel beachteten Marke von 26.000 Punkten entfernen. Mit dem Rutsch unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten rückt zunehmend die für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtige 50-Tage-Linie in den Blick. Vom Rekordhoch bei 26.618 Punkten ist der Dax bislang schon um rund 2,5 Prozent zurückgefallen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen 0,4 Prozent tiefer erwartet.
An den Aktienmärkten in Übersee sieht es noch düsterer aus: In New York war am Dienstag vor allem die Technologiebörse Nasdaq unter Druck geraten. In Asien weisen aktuell die technologielastigen Indizes wie der japanische Nikkei 225 , der südkoreanische Kospi und der taiwanische Topix noch deutlichere Verluste aus.
Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent muss aktuell mit mehr als 95 US-Dollar der höchste Preis seit Mitte Juni bezahlt werden. Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben in der Nacht Luftabwehrstellungen und Radarsysteme der iranischen Revolutionsgarden sowie Gerät zum Verlegen von Seeminen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Jordanien, Kuwait und Bahrain. Diese Staaten sind mit Washington verbündet und beherbergen US-Militärstützpunkte.
Am deutschen Aktienmarkt könnte Volkswagen (VW) unter Abgabedruck geraten. Der Autobauer muss den EuroStoxx 50 am 21. September verlassen, wie der Indexanbieter ISS Stoxx am Dienstagabend bekanntgab. Angesichts der Krise der Wolfsburger ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um mehr als ein Viertel gesunken. Auf Sicht von fünf Jahren liegt das Minus sogar bei fast zwei Dritteln. Überraschend kommt der Abstieg aus dem europäischen Leitindex einem Händler zufolge nicht.
Zudem müssen unter anderem der Flughafenbetreiber Fraport und der Autozulieferer Aumovio den marktbreiten Stoxx Europe 600 verlassen.
Bei den Aktien von Adidas zeichnet sich eine Kurserholung ab. Die britische Investmentbank Barclays nahm die Bewertung des Sportwarenherstellers mit einer positiven Anlageempfehlung auf. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber.
Derweil hob Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs sein Votum für die Titel der Deutschen Bank an und rät nun zum Kauf. Er sieht die Frankfurter am Beginn einer "Ära höherer Profitabilität" und betonte zudem die günstige Bewertung./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,72 % und einem Kurs von 34,80 auf Tradegate (02. September 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +7,27 %/+62,24 % bedeutet.
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Guten Morgen zusammen,
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Stand der Recherche: 01.09.2026, 08:10 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 31.08.2026
(Kurs 26.258,11 · −311,88 · −1,17 % · Eröffnung 26.464,14 · Tages-Hoch 26.471,79 ·
Tages-Tief 26.249,59 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 31.08.2026 „Schwacher Wochenbeginn nach
Rekordhoch", Dax −1,17 % auf 26.258,11, MDax −0,92 % auf 32.724,55:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-schwacher-wochenbeginn-12120730
• Einzelwerte 31.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): Siemens Energy −5,0 % ·
Rheinmetall −3,8 % · Heidelberg Materials −3,1 % · Vonovia −3,0 % ·
Zalando +2,0 % · Continental +1,9 % · Brenntag +1,8 % · BASF +0,9 %
VORWOCHE / REKORDHOCH VOM 28.08.
• finanzen.at – DAX 28.08.2026: Schluss 26.569,99 (+202,75 · +0,77 %),
Tagestief/Tageshoch 26.467,36 / 26.618,74, Jahreshoch 26.618,74:
https://www.finanzen.at/index/dax
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026: „Kurz vor dem Wochenschluss ein neues
Allzeithoch", DAX in der Spitze 26.618 Punkte, Wochenplus 1,5 %:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/dax-dow-jones-boersen-100.html
• n-tv Börsen-Tag 28.08.2026 – Allzeithoch 26.618,74 nach der Warsh-Rede
• Hinweis zur Freitags-Eröffnung im Kerzenbild (26.494,61): Dieser Wert stammt
aus dem eigenen Abruf der tagesschau/Infront-Kursdaten vom 28.08. mittags.
Hoch, Tief und Schluss sind über finanzen.at und tagesschau belegt.
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Di 01.09. auf dem Xetra-OHLC vom Mo 31.08. gerechnet:
P 26.326,50 · R1 26.403,40 · S1 26.181,20 · R2 26.548,70 · S2 26.104,30
· R3 26.625,60 · S3 25.959,00
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 31.08.2026: 53.185,90 (−374,09 · −0,70 %),
O 53.462,60 · H 53.462,60 · T 53.123,62:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 31.08.2026: 29.456,97 (+23,55 · +0,08 %),
O 29.404,29 · H 29.483,90 · T 29.304,49:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• 10-jährige US-Rendite rund 4,78 % (Investing.com)
ÖL / RENDITEN
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 90,50 USD (+2,28 · +2,58 %), Stand 01.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte am
31.08. den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.
• Auslöser der Ölpreisbewegung laut dpa-AFX: erneute Zuspitzung der Lage im
Nahen Osten; Medienberichten zufolge griff das US-Militär erstmals seit
Ende Juli wieder Ziele im Iran an.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank: „Gleich zu Wochenbeginn haben
es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den
Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der
Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsen anheben könnte."
• Ebenda: Der September gilt als historisch schwächster Börsenmonat des Jahres.
• dpa-AFX (via Ariva) – Landesbank Helaba zu den heutigen Verbraucherpreisen:
Erwartung einer Teuerungsrate von 2,9 % für Deutschland, deutlich über dem
EZB-Ziel von 2,0 %. Daten aus Frankreich und Spanien zeigten bereits erhöhten
Preisdruck.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026
(08:00 DEU Einzelhandelsumsatz 7/26 · 09:55 DEU PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
2. Veröffentlichung · 11:00 EUR Verbraucherpreise 8/26 vorläufig ·
11:00 EUR Arbeitslosenquote 7/26 · 15:45 USA S&P Global PMI 8/26 ·
16:00 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 · 16:00 USA Bauinvestitionen 7/26)
• Ebenfalls heute: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Montagskerze: Der Schluss 26.258,11 lag nur 8,52 Punkte über dem Tagestief
26.249,59. Ein Schluss so nah am Tief zeigt, dass die Verkäufer bis zum
Handelsende die Oberhand behielten. Die Tagesspanne betrug 222,20 Punkte.
• Das Tages-P 26.326,50 liegt 68 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Bemerkenswert für die Jahresbetrachtung: Das Allzeithoch 26.618,74 liegt nur
59 Punkte unter dem Jahres-R1 26.677,86. Diese beiden Marken bilden zusammen
eine enge Widerstandszone, sollte der DAX wieder dorthin laufen.
• Zwei Termine prägen den Tag: die Verbraucherpreise der Eurozone um 11:00 und
der ISM-Index um 16:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte keine neue
Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe