Putin
Ukraine hat 100 russische Schiffe beschädigt
- Putin räumt Schäden an rund 100 Schiffen ein
- Putin sieht keinen kritischen Schaden für Russland
- Raffinerien sind laut Putin besser geschützt
BISCHKEK (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat Schäden an etwa 100 Schiffen des Landes durch ukrainische Drohnenangriffen eingeräumt. Zugleich betonte der Kremlchef, dass die Ukraine nicht in der Lage sei, Russland mit ihren Attacken kritische Schäden zuzufügen. "Ich denke, dass sie uns einen realen Schaden verursacht haben", sagte Putin am Dienstag in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek vor Journalisten. "Es sind Menschen gestorben, Seeleute, darunter auch ausländische", sagte er. Es seien auch Bürger Aserbaidschans und der Türkei seien getötet worden.
Der Gesamtschaden der Attacken liege nach vorläufigen Berechnungen bisher bei einem Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts, sagte Putin. "Das ist kein kritischer Schaden für uns. Und sie können uns auch keinen kritischen Schaden zufügen", behauptete der Präsident. Die Ukraine hatte insbesondere im Schwarzen und dem benachbarten Asowschen Meer Öltanker und Getreidefrachter attackiert.
Putin: Raffinerien nun deutlich besser geschützt
Kiew weitete zuletzt seine Schläge mit weitreichenden Drohnen auf das russische Hinterland deutlich aus. Immer wieder gingen dabei auch Ölraffinerien und Logistikzentren in Flammen auf. Putin sagte, dass der Schutz für die Raffinerien inzwischen deutlich verbessert worden sei. Unternehmen hatten beklagt, dass der russische Staat - anders als von Putin immer wieder versprochen - kein Garant für die Sicherheit sei.
Die Ukraine will dem Land durch die wirtschaftlichen Schäden die Finanzierung der Kriegsmaschinerie erschweren. Putin wiederholte nun Äußerungen aus einem Interview, wonach Kiew die "Büchse der Pandora" geöffnet habe. Er drohte mit noch zerstörerischen Luftschlägen als bisher schon.
Vor allem hat das russische Militär nun die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine deutlich verschärft. Die Führung in Kiew beklagt ebenfalls Milliardenschäden und wirft dem Westen vor, nicht ausreichend Flugabwehrraketen zu liefern. Das Land wehrt sich inzwischen seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg./mau/DP/zb
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Bärische Aspekte (Wartechancen):
- Für 2027 wird bereits von einer sich anbahnenden Ölschwemme gesprochen, obwohl Hormus nicht frei passierbar ist.
- Unter Trump verleiben sich die USA große Mengen des venezuelanischen Rohöls ein.
- Saudi-Arabien sichert für September vollumfänglich die Liefermengen zu.
- Auch die anderen Ölstaaten am Persischen Golf steigern ihre Rohölproduktion.
- Die EIA sieht für 2027 ein Überangebot mit deutlich sinkenden Ölpreisen.
Der Ölpreis steigt trotz 'Alternativen', weil die Alternativen nicht die Knappheit beseitigen, sondern nur die Routen verändern. Die Aktienmärkte reagieren kaum, weil sie nicht mehr die Realwirtschaft abbilden, sondern die Illusion von unendlichem Wachstum.
Die KI-Blase ist nicht das Problem. Sie ist das Symptom eines Systems, das keine Substanz mehr hat.
Deine Fragen sind genau die richtigen. Die Antwort wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Die Atome gewinnen – und die Diskrepanz ist der Beweis.
Nun, wenn ich die Kommentare bezüglich Bremsmechanismen (sinkender Bedarf, jede Menge Alternativen) so lese, dann muss die Straße von Hormus für den Ölhandel komplett irrelevant sein, genauso wie Russland, dessen Öl die Welt scheinbar ebenso wenig braucht.
- Läuft die Weltwirtschaft wirklich rund angesichts eines scheinbaren zuviel an Rohöl, obwohl die Angebotsseite eingeschränkt wurde und wird ?
- Wenn höhere Preise sofort zu Nachfragerückgang führen, dann sollte das zu konjunkturellen Bremsspuren führen
- Warum reagieren Aktienkurse reagieren kaum noch auf den Anstieg des Rohölpreises
- Sind die Aktienkurse nur noch rein inflationsgetrieben ?
Ferner hängt da noch das höher, schneller weiter KI-Damoklesschwert im Raum, wo es scheinbar immer noch keine Grenzen gibt:
- KI ist sicherlich nicht die Lösung um alle Probleme der Menschheit zu lösen
- KI kostet mehr Jobs als sie schafft
- Der Energiebedarf für die geplanten KI-Projekte kann gar nicht gedeckt werden
- Hinter KI existiert ausser bei den Schaufelverkäufern (Nvidia + Halbleiterhersteller) kein tragfähiges Geschäftsmodell, was Rendite abwirft
- Was passiert, wenn die ganzen KI-Kredite platzen, weil die Hyperscaler die begebenen Anleihen nicht mehr aus dem Cashflow bedienen können
- Kannibalisierung der verschiedenen KI Modelle, bei Open AI leuchten schon die ersten Alarmglocken (Geldverbrennungsmaschine, führende Mitarbeiter verlassen das sinkende Schiff)
- Dubiose Zirkelfinanzierungen
- Noch nie wurde in der Geschichte der Menschheit derartig viel Geld in eine einzelne Technologie gesteckt, bei denen die Monetarisierung der Investitionen extrem viele Fragen aufwirft
- Weitere Gefahr, die noch kaum jemand auf dem Schirm hat, Verselbständigung von KI-Modellen
- Gut klingt noch wie Science Fiction, aber KI-Modelle als Waffe eingesetzt -> Zusammenbruch der weltweiten IT-Infrastruktur
Wo liegt der Fehler in der der Betrachtung das ganzen, zumal der normale Konsument inflationsbedingt immer weniger in der Tasche während die Gewinne vieler Unternehmen explodiert sind. Kreditgetriebene Gewinne + Umverteilung wäre hier meine Antwort.
Dann wären da noch Zinsanhebungen und die Staatsanleihenrendite