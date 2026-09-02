ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Deutsche Bank auf 'Buy' - Ziel 43,75 Euro
- Goldman Sachs hebt Kursziel auf 43,75 Euro an
- Aktien werden von Neutral auf Buy hochgestuft
- Kapital wird ab 2027 deutlich flexibler einsetzbar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität", schrieb Chris Hallam am Dienstag. Angetrieben werde sie durch eine höhere Ertragsdynamik und den operativen Hebel. Besonders positiv hebt Hallam hervor, dass diese Entwicklung ab 2027 mit einer deutlich größeren Flexibilität beim Kapital begleitet werde. Dies alles bekämen die Anleger an der Börse zu einem günstigen Preis./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 34,81 auf Tradegate (02. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+22,45 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 43,75 Euro
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Wenn eine Bank ihre Kosten, Risiken und Erträge stabilisiert, sinken die Eigenkapitalkosten. Sinkende Eigenkapitalkosten erhöhen automatisch das Bewertungsmultiple (P/TBV, P/E).
Die Deutsche Bank wird durch die neue Plattform erstmals seit zwei Jahrzehnten modellierbar: Kosten werden planbar, operationelle Risiken fallen, regulatorische Risiken sinken, Produktzyklen verkürzen sich.
Höhere Planbarkeit reduziert Bewertungsabschläge – und niedrigere Abschläge bedeuten höhere Kursziele.
Genau deshalb rückt die Deutsche Bank strukturell wieder in die Zone, in der sie für Anleger ein ernstzunehmender Performance‑Kandidat werden kann – rein aus Bewertungsmechanik, nicht aus Hoffnung.
Vergleicht man die Bewertungen, dann haben wir noch ne menge aufholpotenzial. selbst nach dem Erreichen der 34,x jetzt . das 2026er KGV war noch von unter 34 Euro