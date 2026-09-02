Goldman hebt Deutsche Bank auf 'Buy' - Ziel 43,75 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 34,81 auf Tradegate (02. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+22,45 % bedeutet.