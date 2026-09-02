Nach Explosion
Zugverkehr am Hauptbahnhof Augsburg gestoppt
Für Sie zusammengefasst
- Verdächtiger Gegenstand am Augsburger Hauptbahnhof
- Hauptbahnhof nach Fund komplett abgesperrt
- Zugverkehr in Augsburg wurde eingestellt
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
AUGSBURG (dpa-AFX) - Bei dem Polizeieinsatz am Augsburger Hauptbahnhof ist ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Nach Polizeiangaben wurde der Hauptbahnhof jetzt komplett abgesperrt und der Zugverkehr eingestellt./mmm/DP/stk
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