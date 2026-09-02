ETF-Erfinder John Bogle: Nicht die Nadel suchen – einfach den Heuhaufen kaufen!

Damals erklärte er: "Suchen Sie nicht nach der Nadel im Heuhaufen. Kaufen Sie einfach den Heuhaufen."

Vor ziemlich genau 50 Jahren, am 31. August 1976, brachte der inzwischen verstorbene John Bogle mit dem Vanguard 500 Index Fund den ersten passiven Indexfonds (ETF) der Geschichte auf den Markt und gab damit den Startschuss für den weltweiten Siegeszug des passiven Investierens.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der ETF-Start geriet jedoch damals zum Debakel: Nur elf Millionen US-Dollar flossen in den Vanguard 500 Index Fund. Das reichte nicht einmal aus, um sämtliche Aktien des S&P 500 zu kaufen. Heute verwaltet allein dieser ETF fast eine Billion US-Dollar, und ETFs sind aus der Geldanlage nicht mehr wegzudenken.

Der ETF-Gebühren-Hammer

Das ETF-Erfolgsgeheimnis ist für die Fondsbranche so simpel wie brutal: niedrige Kosten. So sank die jährliche Verwaltungsgebühr des Vanguard-500-ETF von urspünglich 0,43 auf jetzt 0,03 Prozent. Damit ist passives Investieren vor allem eins: Günstig und einfach.

Und für Fondsmanager aktiver Fonds, die in den meisten Fällen deutlich höhere Gebühren haben, heißt das: Sie müssen mittels Stock-Picking gegenüber dem breiten Markt eine Rendite-Outperformance erzielen.

Doch laut den von der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) angeführten Morningstar-Daten schafften es zuletzt nur 27 Prozent der aktiven US-Fonds für Standardwerte, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren gelang dies sogar nur 13 Prozent.

Mit ETFs werden Kleinanleger zu Konkurrenten der Profis.

Indexfonds haben die Kräfteverhältnisse an der Börse verändert. Auch Anleger ohne umfangreiches Fachwissen können heute breit gestreut und kostengünstig investieren. Entscheidend sind Geduld und ein langer Anlagehorizont. So erzielte der Vanguard 500 Index Fund seit seinem Start vor 50 Jahren durchschnittlich eine Rendite von 11,5 Prozent pro Jahr. Aus einer Einmalanlage von 10.000 US-Dollar wären so inzwischen fast zwei Millionen US-Dollar geworden, rechnent die NZZ vor.

Eine Vanguard-Rechnung zeigt, wie stark Gebühren den Vermögensaufbau bremsen: Werden 100.000 US-Dollar über 30 Jahre zu jährlich sechs Prozent angelegt, wachsen sie bei Kosten von 0,1 Prozent auf rund 560.000 US-Dollar. Bei zwei Prozent Gebühren bleiben dagegen lediglich 320.000 US-Dollar – der Rest geht für Gebühren drauf.

Droht jetzt der Kipppunkt?

Doch der ETF-Siegeszug hat auch eine Schattenseite. Bei Fonds auf US-Aktien liegt der passive Marktanteil bereits bei zwei Dritteln. Da viele Indizes nach Börsenwert gewichten, fließt besonders viel Geld in die ohnehin größten Konzerne. Nvidia allein steht für acht Prozent des S&P 500 und die "Magnificent Seven" vereinen ein Drittel seiner Marktkapitalisierung.

Bogle hielt einen passiven Marktanteil von 75 Prozent einst für eine kritische Schwelle. Finanzprofessor Thorsten Hens sieht im KI-Boom nun einen Test: Endet die Euphorie, könnten Indexfonds den Abschwung zusätzlich beschleunigen. Ausgerechnet die Erfindung, die Millionen Kleinanlegern den Vermögensaufbau erleichtert hat, könnte dann zum Brandbeschleuniger werden.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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