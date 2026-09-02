Bei den Zahlen stimmt fast alles – trotzdem crasht die Aktie 14 %

Auch unter dem Strich drehte MongoDB ins Plus. Der Nettogewinn lag bei 40,9 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 47,1 Millionen US-Dollar angefallen war. Beim bereinigten Ergebnis verbesserte sich zusätzlich die operative Marge auf 24 Prozent nach 15 Prozent im Vorjahr. CFO Mike Berry erklärte laut Seeking Alpha: "Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal spiegeln den sehr starken und zunehmenden operativen Hebel in unserem Geschäft wider." Auch der freie Cashflow habe sich auf 137,6 Millionen US-Dollar nahezu verdoppelt.

MongoDB hat im zweiten Quartal die Erwartungen klar geschlagen und die Jahresprognose angehoben – trotzdem fiel die Aktie nachbörslich um rund 14 Prozent. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 771,8 Millionen US-Dollar (rund 667 Millionen Euro) und lag damit deutlich über den von FactSet erfassten 735 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang von 1,00 auf 1,90 US-Dollar und übertraf die Erwartung von 1,62 US-Dollar ebenfalls klar.

Besonders stark entwickelte sich das wiederkehrende Geschäft. Der Abonnementumsatz legte um 31 Prozent zu, der Dienstleistungsumsatz um 29 Prozent. Gleichzeitig stiegen die noch vertraglich zugesagten, aber nicht verbuchten Umsätze deutlich: Die gesamten verbleibenden Leistungsverpflichtungen wuchsen um 91 Prozent, die kurzfristigen um 73 Prozent.

Trotzdem verkauften Anleger die Aktie nach den Zahlen ab. Belastet hat offenbar vor allem der Kostenanstieg. Laut Seeking Alpha erhöhten sich die operativen Aufwendungen um 12 Prozent, unter anderem wegen zusätzlicher Ausgaben für KI und Infrastruktur. Damit gerät ausgerechnet der Bereich stärker in den Blick, der künftig Wachstum bringen soll.

Der Ausblick fiel dagegen erneut besser aus als erwartet. Für das dritte Quartal stellt MongoDB einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,57 bis 1,61 US-Dollar bei 756 bis 761 Millionen US-Dollar Umsatz in Aussicht. Beides liegt über den Analystenschätzungen. Für das Geschäftsjahr 2027 hob das Unternehmen die Prognose auf 6,39 bis 6,58 US-Dollar Gewinn je Aktie sowie 2,99 bis 3,03 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Zuvor hatte MongoDB nur 5,95 bis 6,14 US-Dollar beziehungsweise 2,92 bis 2,96 Milliarden US-Dollar erwartet.

Damit bleibt ein harter Widerspruch: Zahlen, Margen und Prognose wurden besser – die Aktie fiel trotzdem zweistellig. Genau das zeigt, wie hoch die Erwartungen an MongoDB inzwischen sind und wie empfindlich der Markt auf steigende KI- und Infrastrukturkosten reagiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die MongoDB Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,81 % und einem Kurs von 323,0EUR auf Tradegate (02. September 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.





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