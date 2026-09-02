🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMongoDB Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MongoDB Registered (A)

    Der Haken heißt KI

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bei den Zahlen stimmt fast alles – trotzdem crasht die Aktie 14 %

    MongoDB hat mehr Umsatz, höhere Margen und einen besseren Ausblick geliefert. Eigentlich passt fast alles. Doch ein Kostenblock reicht, um die Aktie nachbörslich abstürzen zu lassen.

    Für Sie zusammengefasst
    • MongoDB schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn
    • KI- und Infrastrukturkosten belasten die Aktie
    • Prognose steigt, doch Erwartungen bleiben hoch
    • Report: KI braucht Strom
    Der Haken heißt KI - Bei den Zahlen stimmt fast alles – trotzdem crasht die Aktie 14 %
    Foto: Dall-E

    MongoDB hat im zweiten Quartal die Erwartungen klar geschlagen und die Jahresprognose angehoben – trotzdem fiel die Aktie nachbörslich um rund 14 Prozent. Der Umsatz stieg um 30 Prozent auf 771,8 Millionen US-Dollar (rund 667 Millionen Euro) und lag damit deutlich über den von FactSet erfassten 735 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie sprang von 1,00 auf 1,90 US-Dollar und übertraf die Erwartung von 1,62 US-Dollar ebenfalls klar.

    Auch unter dem Strich drehte MongoDB ins Plus. Der Nettogewinn lag bei 40,9 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 47,1 Millionen US-Dollar angefallen war. Beim bereinigten Ergebnis verbesserte sich zusätzlich die operative Marge auf 24 Prozent nach 15 Prozent im Vorjahr. CFO Mike Berry erklärte laut Seeking Alpha: "Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal spiegeln den sehr starken und zunehmenden operativen Hebel in unserem Geschäft wider." Auch der freie Cashflow habe sich auf 137,6 Millionen US-Dollar nahezu verdoppelt.

    Besonders stark entwickelte sich das wiederkehrende Geschäft. Der Abonnementumsatz legte um 31 Prozent zu, der Dienstleistungsumsatz um 29 Prozent. Gleichzeitig stiegen die noch vertraglich zugesagten, aber nicht verbuchten Umsätze deutlich: Die gesamten verbleibenden Leistungsverpflichtungen wuchsen um 91 Prozent, die kurzfristigen um 73 Prozent.

    Trotzdem verkauften Anleger die Aktie nach den Zahlen ab. Belastet hat offenbar vor allem der Kostenanstieg. Laut Seeking Alpha erhöhten sich die operativen Aufwendungen um 12 Prozent, unter anderem wegen zusätzlicher Ausgaben für KI und Infrastruktur. Damit gerät ausgerechnet der Bereich stärker in den Blick, der künftig Wachstum bringen soll.

    Der Ausblick fiel dagegen erneut besser aus als erwartet. Für das dritte Quartal stellt MongoDB einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,57 bis 1,61 US-Dollar bei 756 bis 761 Millionen US-Dollar Umsatz in Aussicht. Beides liegt über den Analystenschätzungen. Für das Geschäftsjahr 2027 hob das Unternehmen die Prognose auf 6,39 bis 6,58 US-Dollar Gewinn je Aktie sowie 2,99 bis 3,03 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Zuvor hatte MongoDB nur 5,95 bis 6,14 US-Dollar beziehungsweise 2,92 bis 2,96 Milliarden US-Dollar erwartet.

    Damit bleibt ein harter Widerspruch: Zahlen, Margen und Prognose wurden besser – die Aktie fiel trotzdem zweistellig. Genau das zeigt, wie hoch die Erwartungen an MongoDB inzwischen sind und wie empfindlich der Markt auf steigende KI- und Infrastrukturkosten reagiert.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die MongoDB Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,81 % und einem Kurs von 323,0EUR auf Tradegate (02. September 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der Haken heißt KI Bei den Zahlen stimmt fast alles – trotzdem crasht die Aktie 14 % MongoDB hat mehr Umsatz, höhere Margen und einen besseren Ausblick geliefert. Eigentlich passt fast alles. Doch ein Kostenblock reicht, um die Aktie nachbörslich abstürzen zu lassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     