MongoDB Registered (A) Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 02.09.2026

Die MongoDB Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 322,95€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -13,81 % nachgegeben, was einem Verlust von -51,75 € entspricht. Es bleibt ungemütlich für MongoDB Registered (A): Nach einem Rückgang von -3,98 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -13,81 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die MongoDB Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -5,02 % hinzunehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um -7,12 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von MongoDB Registered (A) einen Rückgang von -8,36 %.

MongoDB Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,12 % 1 Monat +9,52 % 3 Monate -5,02 % 1 Jahr +21,03 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Stand: 02.09.2026, 09:00 Uhr

Es gibt 80 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,01 Mrd. € wert.

MongoDB hat mehr Umsatz, höhere Margen und einen besseren Ausblick geliefert. Eigentlich passt fast alles. Doch ein Kostenblock reicht, um die Aktie nachbörslich abstürzen zu lassen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,23 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,21 %. Snowflake Registered (A) verliert -1,09 %

MongoDB Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der MongoDB Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur MongoDB Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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