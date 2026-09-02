Deutsche Bank Aktie gut behauptet +2,15 % - 02.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Deutsche Bank Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,15 % im Plus. Damit gelingt der Deutsche Bank Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,77 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,15 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Deutsche Bank einen Gewinn von +25,38 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der Deutsche Bank Aktie damit ein Gewinn von +4,23 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Bank auf +5,49 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,23 % 1 Monat +7,90 % 3 Monate +25,38 % 1 Jahr +15,28 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 02.09.2026, 09:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Deutsche-Bank-Aktie auf neue Mehrjahreshochs und den möglichen Ausbruch über 35 Euro. Diskutiert werden Kursziele von etwa 40 bis 44 Euro, weiteres Bewertungs- und Aufholpotenzial gegenüber der Commerzbank sowie die stützende Wirkung des 500-Millionen-Euro-Aktienrückkaufs. Als Fundamentalfaktoren gelten strategische Renditeziele, der IT-Umbau und KI-Einsatz; zugleich wird darauf hingewiesen, dass positive Erwartungen teilweise eingepreist sind.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,52 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 37,00 auf 43,75 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. "Die Deutsche Bank startet eine Ära höherer Profitabilität", schrieb …

Der anhaltende Aufwärtstrend bei den Ölpreisen dürfte den Dax auch am Mittwoch belasten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Kursrückgang um 0,5 Prozent auf 25.837 Punkte. Damit würde sich …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %. BNP Paribas (A) notiert im Minus, mit -0,18 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +0,85 %. Commerzbank legt um +0,61 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -0,14 %.

Lohnt sich ein Investment in die Deutsche Bank Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Deutsche Bank Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Deutsche Bank Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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