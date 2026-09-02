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    BP macht aus Interimslösung Dauerposition

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    Ian Tyler wird Verwaltungsratschef

    Für Sie zusammengefasst
    • Ian Tyler wird dauerhaft Verwaltungsratschef bei BP
    • BP suchte intern und extern nach einem Nachfolger
    • Manifold musste wegen Governance-Bedenken gehen
    BP macht aus Interimslösung Dauerposition - Ian Tyler wird Verwaltungsratschef
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der britische BP-Konzern hat den bisher nur vorübergehend als Interims-Chef eingesetzten Lenker seines Verwaltungsrats nun dauerhaft bestellt. Ian Tyler solle ab sofort die Funktion des Verwaltungsratchefs übernehmen, teilte der Öl- und Gasmulti am Mittwoch mit. Vorangegangen sei eine intensive Suche, bei der sowohl interne als auch externe Kandidaten für den Posten in Augenschein genommen worden seien, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie zog vorbörslich an.

    Tyler ist derzeit Vorstandsvorsitzender beim irischen Baumaterialienhersteller Crafton Group. Bei BP saß er bereits seit April 2025 als externer Direktor ohne operative Funktionen im Konzernvorstand, bevor er den Job als Interims-Verwaltungsratschef im Mai dieses Jahres übernahm.

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    Zuvor hatte BP seinen bisherigen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen rechtlicher Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt. Als Grund nannte das Unternehmen seinerzeit "schwerwiegende Bedenken" gegenüber dem Manager in Bezug auf wichtige Standards zur guten Unternehmensführung (Governance), Aufsicht und Verhalten. Manifolds abrupter Abgang schloss sich an eine ganze Reihe von Wechseln in der Führungsetage des Konzerns an./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 6,382 auf Tradegate (02. September 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3379. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,9000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -20,99 %/+10,62 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche und die deutliche Underperformance von BP gegenüber Shell und Petrobras. Kritisiert werden strategische Entscheidungen wie der Verkauf von Raffineriekapazitäten, eine gesunkene Dividendenrendite und ausbleibende Wertschöpfung. Trotz hoher Ölpreise werden Kursgewinne als begrenzt eingeschätzt, da das globale Angebot ausreichend bleibt. Positive Impulse kommen von zusätzlicher Gasversorgung in Ägypten.

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    dpa-AFX
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