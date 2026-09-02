Ian Tyler wird Verwaltungsratschef

Jetzt schon melden sich hier diejenigen, die das Glück hatten nahe ATL einzusteigen, zu Wort und feiern das super Leistung was unterm Strich an Performance erzielt wurde. Kleiner Funfakt, am Rande mein durchschnitts EK liegt über alle Depots auch nur runde 11% darüber, aber darum geht es hier nicht. Nicht jeder Investierte hatte das Glück BP zu Tiefstkursen abzugreifen und bei denen sieht die Performance weit schlechter aus. Hier geht um die reine Kursentwicklung von BP und die ist die schlechteste aller Ölmajors und das ist hausgemacht. Ständig wechselndes, inkompetentes Management, welches hohe Gehälter kassiert und einzig und alleine durch ständige, planlose Strategiewechsel glänzt.

Warum wohl kauft die neue keine BP-Aktien ? Müsste sie doch, wenn sie an ihre Fähigkeiten glaubt. Eine Lusche folgt auf die andere bei BP, das ist nun mal Fakt.

Mangelndes finanzielles Engagement von Führungskräften am eigenen Unternehmen spricht eine deutliche Sprache, heisst übersetzt: "Ich kassiere meine für meine (unterirdische) Leistung völlig überzogenen Vergütungen, aber ich beteilige mich nicht mit eigenen finanziellen Mitteln am eigenen Unternehmen, weil ich nicht an den Erfolg glaube!"





Respekt für Fmüller mit seinem EK, für die allermeisten Investierten dürfte das allerdings nicht zutreffen. Schauen wir uns mal den Chart an. Wer als langfristiger Investor vor 10 Jahren eingestiegen ist, sitzt gerade einmal auf runden 25% Kursgewinn.





Bild: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LNOTATIONS=15364240&SHOWHL=1&TIME_SPAN=SE&TO=1787768206&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1





Und dann vergleichen wir mal:





Bild: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LNOTATIONS=15364240+9386209+9386030+9386018+9385797+64190328+20420987&SHOWHL=1&TIME_SPAN=SE&TO=1787768206&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1





Da ist BP im langfristigen Vergleich die allergrößte Fehlinvestition, wie der Vergleich zeigt, da sie nur bei 60% ihres Kurses von vor 20 Jahren notiert.





Das muss einen Grund haben und der Hauptgrund liegt für mích in der extrem schlechten Führung, den normalen Mitarbeiter trifft keine Schuld. Noch habe ich ein klein wenig Hoffnung, das sich das eines Tages innerhalb meiner Lebensspanne ändern könnte...











