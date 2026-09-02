BP macht aus Interimslösung Dauerposition
Ian Tyler wird Verwaltungsratschef
- Ian Tyler wird dauerhaft Verwaltungsratschef bei BP
- BP suchte intern und extern nach einem Nachfolger
- Manifold musste wegen Governance-Bedenken gehen
LONDON (dpa-AFX) - Der britische BP-Konzern hat den bisher nur vorübergehend als Interims-Chef eingesetzten Lenker seines Verwaltungsrats nun dauerhaft bestellt. Ian Tyler solle ab sofort die Funktion des Verwaltungsratchefs übernehmen, teilte der Öl- und Gasmulti am Mittwoch mit. Vorangegangen sei eine intensive Suche, bei der sowohl interne als auch externe Kandidaten für den Posten in Augenschein genommen worden seien, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie zog vorbörslich an.
Tyler ist derzeit Vorstandsvorsitzender beim irischen Baumaterialienhersteller Crafton Group. Bei BP saß er bereits seit April 2025 als externer Direktor ohne operative Funktionen im Konzernvorstand, bevor er den Job als Interims-Verwaltungsratschef im Mai dieses Jahres übernahm.
Zuvor hatte BP seinen bisherigen Verwaltungsratschef Albert Manifold wegen rechtlicher Vorwürfe mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt. Als Grund nannte das Unternehmen seinerzeit "schwerwiegende Bedenken" gegenüber dem Manager in Bezug auf wichtige Standards zur guten Unternehmensführung (Governance), Aufsicht und Verhalten. Manifolds abrupter Abgang schloss sich an eine ganze Reihe von Wechseln in der Führungsetage des Konzerns an./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 6,382 auf Tradegate (02. September 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
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BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3379. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,9000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -20,99 %/+10,62 % bedeutet.
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fand ich interessant...
ja, es gibt sicher viele interessante Energiebuden, gerade bei den Nebenwerten. Ich bin da aber schon über High-Div-ETFs indirekt investiert, daher will ich da nicht zu viele von noch einzeln kaufen. Über meinen GlobalX Sup Di (A3DEKS) z.B. in Ithaca, Var, Aker, und noch paar weitere....
Jetzt schon melden sich hier diejenigen, die das Glück hatten nahe ATL einzusteigen, zu Wort und feiern das super Leistung was unterm Strich an Performance erzielt wurde. Kleiner Funfakt, am Rande mein durchschnitts EK liegt über alle Depots auch nur runde 11% darüber, aber darum geht es hier nicht. Nicht jeder Investierte hatte das Glück BP zu Tiefstkursen abzugreifen und bei denen sieht die Performance weit schlechter aus. Hier geht um die reine Kursentwicklung von BP und die ist die schlechteste aller Ölmajors und das ist hausgemacht. Ständig wechselndes, inkompetentes Management, welches hohe Gehälter kassiert und einzig und alleine durch ständige, planlose Strategiewechsel glänzt.