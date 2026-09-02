Deutliche Verluste bei Technologiewerten

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost sind am Mittwoch unter Druck gekommen. Auffallend stark ging es dabei an den technologielastigen Märkten nach unten.

Hier belasteten die schwachen Vorgaben der US-Technologiewerte, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Auch sonst waren die Bedingungen für Aktien ungünstig. "Die Kombination aus steigenden Ölpreisen, Inflationsangst und der Angst vor Zinserhöhungen durch die Notenbanken wirkt direkt und indirekt auf die Aktienkurse", betonte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die USA und der Iran hatten sich im Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormus erneut gegenseitig angegriffen und damit die Ölpreise weiter nach oben getrieben.