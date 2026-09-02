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    Western Star startet mit hochauflösender drohnengestützter Magnetfeldmessung im Wolframprojekt Eagle Point in New Mexico

    Western Star startet mit hochauflösender drohnengestützter Magnetfeldmessung im Wolframprojekt Eagle Point in New Mexico
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    2. September 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich bekannt zu geben, dass ein Team aus Geophysikern in das Wolframprojekt Eagle Point im Hidalgo County in New Mexico, das zu 100 % dem Unternehmen gehört, entsandt wurde, um dort eine hochauflösende Magnetfeldmessung mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) zu absolvieren.

     

    Mit der Messung soll das Konzessionsgebiet mit einem Linienabstand zwischen 25 und 50 m erfasst werden, um die Geometrie und Ausdehnung der Kontaktzone zwischen Kalkstein und Intrusivgestein sowie der magnetithaltigen Tactitkörper, die eine Scheelitmineralisierung beherbergen (auch unterhalb der Deckschicht), zu bestimmen und die acht aus den historischen Abbaustätten bekannten Skarnkörper entlang des Streichens zu erweitern.

     

    Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärt: „Angesichts der vielversprechenden Ergebnisse der drohnengestützten Magnetfeldmessungen bei Rowland und Whitestar setzen wir diese Strategie nun auch bei Eagle Point um. Die einzigen derzeit verfügbaren geophysikalischen Informationen aus diesem Gebiet sind von der Regierung erfasste, weiträumig verteilte regionale Daten in grober Auflösung. Wir gehen davon aus, dass die potenzielle Kontaktzone zwischen Kalkstein und Granit mit Hilfe der Drohne deutlich genauer kartiert werden kann.

     

    Nachdem das laufende Explorationsprogramm bei Eagle Point unsere bisherigen Erwartungen übertroffen hat, wollten wir diese zusätzliche Untersuchungsebene umgehend noch vor unserem ersten Bohrprogramm im Jahr 2026 setzen. Wir warten außerdem auf die Analyseergebnisse aus unserem Phase-2-Explorationsprogramm bei Rowland und Whitestar bzw. auf ein Update aus dem laufenden Programm bei Eagle Point.“

     

    Highlights:

     

    -          Bei Eagle Point wurde eine hochauflösende drohnengestützte Magnetfeldmessung eingeleitet, die das gesamte Konzessionsgebiet erfassen soll.

    -          Dieselbe Messmethodik und dasselbe Verarbeitungsprozedere wurden bereits für die großflächige dreidimensionale Inversion in den unternehmenseigenen Projekten Rowland und White Star in Nevada verwendet.

    -          Ziel der Messung ist die Kartierung der Kontaktzone zwischen Skarn und Intrusivgestein im Konzessionsgebiet, das größtenteils noch nie mit modernen geophysikalischen Methoden untersucht wurde.

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