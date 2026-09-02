BARCLAYS stuft Puma SE auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 22 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das globale Duopol in der Sportartikelbranche sei passe, schrieb die neu für den Sektor verantwortliche Expertin Viktoria Petrova am Dienstag. Sie suchte mit Wachstumsprognosen aus der Makro-Perspektive und individuellen Prognosen unter Berücksichtigung der Profitabilität nach Marktanteilen nach den kommenden Gewinnern und Verlierern. Adidas empfahl sie daraufhin in den Portfolios überzugewichten. Bei Puma sieht Petrova weder große Kursrisiken noch eine starke Klarheit./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (02. September 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 25
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