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    JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Die Trennung vom Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln dürfte vergleichsweise wenig profitabel für die Schweizer sein, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Sie erwartet eine minimale Gewinnverwässerung./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 06:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 06:22 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 82,70EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: Nestle
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A




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