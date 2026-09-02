Nvidia toppt abermals die Analystenschätzungen

Nvidia (ISIN US67066G1040) setzt seinen Wachstumskurs fort. Angetrieben von der ungebrochenen Nachfrage nach Hardware für KI-Anwendungen steigerte der US-Chipkonzern seinen Quartalsumsatz auf 96,22 Mrd. US-Dollar und damit auf mehr als das Doppelte des Vorjahreswerts. Analysten hatten mit rund 4 Mrd. US-Dollar weniger gerechnet. Auch beim Ergebnis schnitt der Chiphersteller besser ab als erwartet: Der bereinigte Gewinn erreichte 2,22 US-Dollar je Aktie. Für das laufende Q3 stellte Nvidia Erlöse von rund 108 Mrd. US-Dollar in Aussicht, während der Markt 104,19 Mrd. US-Dollar erwartet hatte. Die starke Prognose zerstreute vorerst Sorgen, dass sich die milliardenschweren KI-Investitionen großer Technologiekonzerne abschwächen könnten. Anleger reagierten erleichtert: Die Nvidia-Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als 4 Prozent zu. Die Zahlen unterstreichen die Schlüsselrolle des Konzerns beim Ausbau von KI-Rechenzentren.

Der Discounter der SG mit der ISIN DE000FE0PQD6 bringt bei einem Preis von 163 Euro bei konstanten Wechselkursen eine Rendite von 9,35 Euro oder 17,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 oberhalb des Caps von 200 US-Dollar schließt. Aktienlieferung im negativen Szenario.

Discount-Strategie mit 22,3 Prozent Puffer (Dezember)

Die etwas defensivere Variante mit einem Cap bei 180 US-Dollar und dem Bewertungstag 19.3.27 gibt’s unter der ISIN DE000MN6ZZ56 von Morgan Stanley zum Preis von 145,25 Euro mit einem Renditepotenzial von 9,85 Euro oder 12,4 Prozent p.a. (bei konstanten Wechselkursen). Barausgleich in jedem Szenario.

Bonus-Strategie mit 26,6 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PK2SUP2) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 240 US-Dollar in Euro, wenn die Aktie bis zum 19.3.27 niemals die Barriere bei 160 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 186,25 Euro beträgt die Rendite bei konstanten Wechselkursen 20,60 Euro oder 21,1 Prozent p.a. Kleines Abgeld von knapp 1 Prozent. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Nvidia steht am Anfang der KI-Wertschöpfungskette und profitiert von den Investitionen in Rechenzentren. Eine Enttäuschung des Schwergewichts hätte den gesamten Sektor belastet. Anleger, die auf aktuellem Niveau defensiv einsteigen wollen, können mit Zertifikate-Strategien zweistellige Jahresrenditen schon im Seitwärtstrend erzielen und moderate Verluste abfedern.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia Aktien oder von Anlageprodukten auf Nvidia Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de