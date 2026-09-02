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    Besonders beachtet!

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    AUTO1 Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 02.09.2026

    Die AUTO1 Group Aktie notiert am 02.09.2026 mit -9,39 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - AUTO1 Group - Aktie rauscht in die Tiefe - 02.09.2026
    Foto: Autohero

    AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

    AUTO1 Group Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 02.09.2026

    Mit einer Performance von -9,39 % musste die AUTO1 Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Es bleibt ungemütlich für AUTO1 Group: Nach einem Rückgang von -3,47 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -9,39 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten AUTO1 Group Aktionäre einen Verlust von -3,56 % hinnehmen.

    Auf Wochensicht hat die AUTO1 Group Aktie damit -1,43 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,90 % verloren.

    Während AUTO1 Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %. Damit gehört AUTO1 Group heute zu den auffälligeren Werten.

    AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,43 %
    1 Monat -5,33 %
    3 Monate -3,56 %
    1 Jahr -23,12 %
    Stand: 02.09.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur AUTO1 Group Aktie

    Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,48 Mrd.EUR € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AUTO1 Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AUTO1 Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    AUTO1 Group

    -9,13 %
    -9,80 %
    -15,79 %
    -12,86 %
    -23,31 %
    +181,94 %
    -41,33 %
    -48,50 %
    ISIN:DE000A2LQ884WKN:A2LQ88
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