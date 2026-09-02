DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BMW auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Ende September anstehende Kapitalmarkttag dürfte die eher evolutionäre als revolutionäre Strategie des Autobauers unterstreichen, schrieb Tim Rokossa in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wichtige strategische Initiativen zum Stellenabbau und einer höheren Effizienz seien schon bekannt, was das Überraschungspotenzial begrenze. Mit der guten Barmittelentwicklung und einer robusten Bilanz hebe BMW sich weiter entscheidend positiv von der Konkurrenz ab. Es würde allerdings nicht überraschen, wenn BMW angesichts des schwierigen Branchenumfelds die Erreichung der mittelfristigen Margenzielspanne um zwei Jahre bis Anfang der 2030er Jahre verschieben würde./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 60,34EUR auf Tradegate (02. September 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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