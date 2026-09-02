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    ROUNDUP

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    Deutsche-Bank-Chef warnt vor populistischen Parteien

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche-Bank-Chef Sewing warnt vor Populismus
    • Populisten gefährden Offenheit, Vielfalt und Europa
    • Abschottung schwächt den Standort und das Wachstum
    ROUNDUP - Deutsche-Bank-Chef warnt vor populistischen Parteien
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor dem Aufstieg populistischer Parteien gewarnt. "Populistische Parteien geben vor, einfache Antworten zu haben", sagte Sewing zum Auftakt des "Handelsblatt-Bankengipfels" in Frankfurt. "Tatsächlich propagieren sie Konzepte, die den Grundlagen unseres Erfolgs entgegenstehen: Offenheit, Vielfalt, ein starkes Europa, verlässliche Institutionen und internationale Zusammenarbeit."

    Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. In Umfragen zur Wahl an diesem Sonntag (6.9.) liegt die AfD mit großem Abstand vor allen anderen Parteien, auch eine absolute Mehrheit ist demnach nicht ausgeschlossen.

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    Er hoffe "persönlich darauf, dass das nicht passiert", sagte Sewing. Aus Gesprächen mit Investoren wisse er, dass viele große Sorge haben vor einem solchen Wahlausgang. "Ich sage nicht, dass am Montag alle Investitionsentscheidungen zurückgedreht werden. Aber es wird den Blick auf Deutschland sehr, sehr ändern."

    "Abschottung und Nationalismus lösen keine Probleme"

    Sewing betonte, er halte den Weg einer Partei, die Abschottung und Nationalismus möchte, "für absolut falsch für Deutschland". Ein Ausstieg aus dem Euro wäre "Gift für den deutschen Wohlstand".

    Der Manager warnte: "Abschottung, Nationalismus und das Schüren von Misstrauen lösen kein einziges unserer Probleme. Vielmehr schwächt all das den Standort, schreckt Investitionen und Fachkräfte ab und gefährdet das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, nämlich Wachstum."

    Gerade jetzt sei Wachstum entscheidend: "Es sichert Wohlstand, ermöglicht Aufstieg und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt." Ohne Wachstum würden Verteilungskonflikte härter, staatliche Spielräume enger und das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Demokratie schwächer.

    "Die Wahlen treffen auf eine polarisierte Gesellschaft und eine politische Mitte unter Druck", sagte Sewing. "Das Ergebnis kann die politischen Verhältnisse in Ländern, Parteien und Bundesregierung weiter verkomplizieren."/als/ben/stw/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,76 % und einem Kurs von 35,15 auf Tradegate (02. September 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -5,38 %/+23,30 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Anstieg der Deutsche-Bank-Aktie auf über 34 Euro und neue Mehrjahreshochs. Diskutiert werden weiteres technisches Potenzial bis 36, 37 oder 40 Euro sowie ein Kursziel von 41 Euro. Begründet wird dies mit möglichem Bewertungsaufholpotenzial, dem 500-Millionen-Euro-Aktienrückkauf, der hohen DWS-Beteiligung und positiven Effekten moderner IT- und KI-Plattformen. Zugleich wird gewarnt, dass die Kursgewinne ambitionierte Renditeziele bereits teilweise einpreisen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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