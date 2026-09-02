Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax-Talfahrt verlangsamt sich
- Dax-Korrektur setzt sich nach Rekordhoch fort
- Verluste trotz Ölpreisen und Asienvorgaben moderat
- Dax verliert 0,24 Prozent und hält bei 25.900
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Allerdings fielen die Kursverluste trotz weiter steigender Ölpreise und tiefroter Vorgaben von den asiatischen Börsen nicht so deutlich wie zuletzt aus.
Knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex lediglich um 0,24 Prozent auf 25.907 Punkte. Damit entfernte er sich zwar weiter von der viel beachteten Marke von 26.000 Punkten. Am Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten fand der Index zunächst aber Halt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwochmorgen um 0,77 Prozent auf 31.926 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor nur minimal./gl/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Super dieses Posting, einzigartig und hilfreich wie immer.
Guten Morgen zusammen,
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9383/board/20260901081325-scalping-ideen-2026-09-01-morgen.png
QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 01.09.2026, 08:10 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 31.08.2026
(Kurs 26.258,11 · −311,88 · −1,17 % · Eröffnung 26.464,14 · Tages-Hoch 26.471,79 ·
Tages-Tief 26.249,59 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 31.08.2026 „Schwacher Wochenbeginn nach
Rekordhoch", Dax −1,17 % auf 26.258,11, MDax −0,92 % auf 32.724,55:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-schwacher-wochenbeginn-12120730
• Einzelwerte 31.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): Siemens Energy −5,0 % ·
Rheinmetall −3,8 % · Heidelberg Materials −3,1 % · Vonovia −3,0 % ·
Zalando +2,0 % · Continental +1,9 % · Brenntag +1,8 % · BASF +0,9 %
VORWOCHE / REKORDHOCH VOM 28.08.
• finanzen.at – DAX 28.08.2026: Schluss 26.569,99 (+202,75 · +0,77 %),
Tagestief/Tageshoch 26.467,36 / 26.618,74, Jahreshoch 26.618,74:
https://www.finanzen.at/index/dax
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026: „Kurz vor dem Wochenschluss ein neues
Allzeithoch", DAX in der Spitze 26.618 Punkte, Wochenplus 1,5 %:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/dax-dow-jones-boersen-100.html
• n-tv Börsen-Tag 28.08.2026 – Allzeithoch 26.618,74 nach der Warsh-Rede
• Hinweis zur Freitags-Eröffnung im Kerzenbild (26.494,61): Dieser Wert stammt
aus dem eigenen Abruf der tagesschau/Infront-Kursdaten vom 28.08. mittags.
Hoch, Tief und Schluss sind über finanzen.at und tagesschau belegt.
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Di 01.09. auf dem Xetra-OHLC vom Mo 31.08. gerechnet:
P 26.326,50 · R1 26.403,40 · S1 26.181,20 · R2 26.548,70 · S2 26.104,30
· R3 26.625,60 · S3 25.959,00
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 31.08.2026: 53.185,90 (−374,09 · −0,70 %),
O 53.462,60 · H 53.462,60 · T 53.123,62:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 31.08.2026: 29.456,97 (+23,55 · +0,08 %),
O 29.404,29 · H 29.483,90 · T 29.304,49:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• 10-jährige US-Rendite rund 4,78 % (Investing.com)
ÖL / RENDITEN
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 90,50 USD (+2,28 · +2,58 %), Stand 01.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte am
31.08. den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.
• Auslöser der Ölpreisbewegung laut dpa-AFX: erneute Zuspitzung der Lage im
Nahen Osten; Medienberichten zufolge griff das US-Militär erstmals seit
Ende Juli wieder Ziele im Iran an.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank: „Gleich zu Wochenbeginn haben
es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den
Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der
Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsen anheben könnte."
• Ebenda: Der September gilt als historisch schwächster Börsenmonat des Jahres.
• dpa-AFX (via Ariva) – Landesbank Helaba zu den heutigen Verbraucherpreisen:
Erwartung einer Teuerungsrate von 2,9 % für Deutschland, deutlich über dem
EZB-Ziel von 2,0 %. Daten aus Frankreich und Spanien zeigten bereits erhöhten
Preisdruck.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026
(08:00 DEU Einzelhandelsumsatz 7/26 · 09:55 DEU PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
2. Veröffentlichung · 11:00 EUR Verbraucherpreise 8/26 vorläufig ·
11:00 EUR Arbeitslosenquote 7/26 · 15:45 USA S&P Global PMI 8/26 ·
16:00 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 · 16:00 USA Bauinvestitionen 7/26)
• Ebenfalls heute: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Montagskerze: Der Schluss 26.258,11 lag nur 8,52 Punkte über dem Tagestief
26.249,59. Ein Schluss so nah am Tief zeigt, dass die Verkäufer bis zum
Handelsende die Oberhand behielten. Die Tagesspanne betrug 222,20 Punkte.
• Das Tages-P 26.326,50 liegt 68 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Bemerkenswert für die Jahresbetrachtung: Das Allzeithoch 26.618,74 liegt nur
59 Punkte unter dem Jahres-R1 26.677,86. Diese beiden Marken bilden zusammen
eine enge Widerstandszone, sollte der DAX wieder dorthin laufen.
• Zwei Termine prägen den Tag: die Verbraucherpreise der Eurozone um 11:00 und
der ISM-Index um 16:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte keine neue
Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe