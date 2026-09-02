🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax-Talfahrt verlangsamt sich

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax-Korrektur setzt sich nach Rekordhoch fort
    • Verluste trotz Ölpreisen und Asienvorgaben moderat
    • Dax verliert 0,24 Prozent und hält bei 25.900
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax-Talfahrt verlangsamt sich
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Allerdings fielen die Kursverluste trotz weiter steigender Ölpreise, anhaltend hoher Anleihezinsen und tiefroter Vorgaben von den asiatischen Börsen nicht so deutlich wie zuletzt aus. Er bleibe trotz des kurzfristigen Drucks auf die Kurse positiv für die Aktienmärkte der Eurozone gestimmt, betonte Mark Haefele, der für die Vermögensverwaltung bei der Schweizer Großbank UBS verantwortlich zeichnet.

    Über eine Stunde nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex lediglich um 0,45 Prozent auf 25.854 Punkte. Damit entfernte er sich weiter von der viel beachteten Marke von 26.000 Punkten - das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten gab ihm nur kurzzeitig Halt. Der Index blieb allerdings klar über der für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 25.648 Punkten verläuft. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwochvormittag um 1,00 Prozent auf 31.852 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor nur 0,2 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    33,06€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,91€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In New York war am Dienstag vor allem die Technologiebörse Nasdaq unter Druck geraten. In Asien wiesen die technologielastigen Indizes wie der japanische Nikkei 225 , der südkoreanische Kospi und der taiwanische Topix am Mittwoch noch deutlichere Verluste aus.

    Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt. Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben in der Nacht Luftabwehrstellungen und Radarsysteme der iranischen Revolutionsgarden sowie Gerät zum Verlegen von Seeminen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Jordanien, Kuwait und Bahrain. Diese Staaten sind mit Washington verbündet und beherbergen US-Militärstützpunkte.

    UBS-Experte Haefele hält die europäischen Aktienmärkte dennoch weiter für attraktiv. Da er die Inflationsentwicklung vor allem den steigenden Energiepreisen geschuldet sieht, geht er nicht davon aus, dass die als sicher geltende Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) kommende Woche einen generellen Zinserhöhungszyklus einleitet. Haefele verwies zudem auf die weiter anziehende Wirtschaftsaktivität, die stärkeren Unternehmensgewinne und die vernünftigen Bewertungen als Ausgangspunkt für steigende Aktienkurse.

    Am deutschen Markt stach zur Wochenmitte Gea mit einem Kursrückgang um 2,8 Prozent auf 64,95 Euro heraus. Hier belastete eine Platzierung. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien des Anlagenbauers zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Das entspricht einem Abschlag von rund zwei bis drei Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Laut Gea lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent. Dieser gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Großaktionäre. Die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz.

    Die Volkswagen (VW) -Titel büßten ebenfalls 2,8 Prozent ein. Der Autobauer muss den EuroStoxx 50 am 21. September verlassen, wie der Indexanbieter ISS Stoxx am Dienstagabend bekannt gab. Angesichts der Krise der Wolfsburger ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um mehr als ein Viertel gesunken. Überraschend kommt der Abstieg aus dem europäischen Leitindex einem Händler zufolge nicht.

    Zudem müssen unter anderem der Flughafenbetreiber Fraport und der Autozulieferer Aumovio ihre Plätze im marktbreiten Stoxx Europe 600 räumen. Während die Fraport-Titel der Nachricht mit einem Plus von 0,8 Prozent trotzten, ging es für Aumovio im schwachen Branchenumfeld um 2,2 Prozent nach unten.

    Derweil zählte die Deutsche Bank mit einem Kursgewinn von 1,5 Prozent zu den besten Dax-Werten. Die Aktien erreichten zeitweise den höchsten Stand seit Anfang 2014. Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs hob sein Votum an und rät nun zum Kauf. Er sieht die Frankfurter am Beginn einer "Ära höherer Profitabilität" und betonte zudem die günstige Bewertung.

    Bei Adidas konnten sich die Anleger über eine Kurserholung in einer ähnlichen Größenordnung freuen. Die britische Investmentbank Barclays nahm die Bewertung des Sportwarenherstellers mit einer positiven Anlageempfehlung auf. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber./gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 34,94 auf Tradegate (02. September 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +8,58 %/+64,22 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    13 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Dax-Talfahrt verlangsamt sich Die Dax-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Allerdings fielen die Kursverluste trotz weiter steigender Ölpreise, anhaltend hoher Anleihezinsen und tiefroter Vorgaben von den asiatischen Börsen nicht so deutlich …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     