ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax-Talfahrt verlangsamt sich
- Dax-Korrektur setzt sich nach Rekordhoch fort
- Verluste trotz Ölpreisen und Asienvorgaben moderat
- Dax verliert 0,24 Prozent und hält bei 25.900
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Dax-Korrektur nach dem jüngsten Rekordhoch hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Allerdings fielen die Kursverluste trotz weiter steigender Ölpreise, anhaltend hoher Anleihezinsen und tiefroter Vorgaben von den asiatischen Börsen nicht so deutlich wie zuletzt aus. Er bleibe trotz des kurzfristigen Drucks auf die Kurse positiv für die Aktienmärkte der Eurozone gestimmt, betonte Mark Haefele, der für die Vermögensverwaltung bei der Schweizer Großbank UBS verantwortlich zeichnet.
Über eine Stunde nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex lediglich um 0,45 Prozent auf 25.854 Punkte. Damit entfernte er sich weiter von der viel beachteten Marke von 26.000 Punkten - das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten gab ihm nur kurzzeitig Halt. Der Index blieb allerdings klar über der für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 25.648 Punkten verläuft. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwochvormittag um 1,00 Prozent auf 31.852 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor nur 0,2 Prozent.
In New York war am Dienstag vor allem die Technologiebörse Nasdaq unter Druck geraten. In Asien wiesen die technologielastigen Indizes wie der japanische Nikkei 225 , der südkoreanische Kospi und der taiwanische Topix am Mittwoch noch deutlichere Verluste aus.
Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt. Das US-Militär attackierte nach eigenen Angaben in der Nacht Luftabwehrstellungen und Radarsysteme der iranischen Revolutionsgarden sowie Gerät zum Verlegen von Seeminen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Jordanien, Kuwait und Bahrain. Diese Staaten sind mit Washington verbündet und beherbergen US-Militärstützpunkte.
UBS-Experte Haefele hält die europäischen Aktienmärkte dennoch weiter für attraktiv. Da er die Inflationsentwicklung vor allem den steigenden Energiepreisen geschuldet sieht, geht er nicht davon aus, dass die als sicher geltende Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) kommende Woche einen generellen Zinserhöhungszyklus einleitet. Haefele verwies zudem auf die weiter anziehende Wirtschaftsaktivität, die stärkeren Unternehmensgewinne und die vernünftigen Bewertungen als Ausgangspunkt für steigende Aktienkurse.
Am deutschen Markt stach zur Wochenmitte Gea mit einem Kursrückgang um 2,8 Prozent auf 64,95 Euro heraus. Hier belastete eine Platzierung. Die staatliche Kuwait Investment Authority (KIA) bietet rund fünf Millionen Aktien des Anlagenbauers zu einem Preis von 64,85 bis 65,50 Euro je Anteilsschein an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Das entspricht einem Abschlag von rund zwei bis drei Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Laut Gea lag die Beteiligung des kuwaitischen Staatsfonds zuletzt bei 10,5 Prozent. Dieser gilt als einer der wichtigsten und langjährigsten Großaktionäre. Die restlichen Anteile befinden sich im Streubesitz.
Die Volkswagen (VW) -Titel büßten ebenfalls 2,8 Prozent ein. Der Autobauer muss den EuroStoxx 50 am 21. September verlassen, wie der Indexanbieter ISS Stoxx am Dienstagabend bekannt gab. Angesichts der Krise der Wolfsburger ist der Aktienkurs seit Jahresbeginn um mehr als ein Viertel gesunken. Überraschend kommt der Abstieg aus dem europäischen Leitindex einem Händler zufolge nicht.
Zudem müssen unter anderem der Flughafenbetreiber Fraport und der Autozulieferer Aumovio ihre Plätze im marktbreiten Stoxx Europe 600 räumen. Während die Fraport-Titel der Nachricht mit einem Plus von 0,8 Prozent trotzten, ging es für Aumovio im schwachen Branchenumfeld um 2,2 Prozent nach unten.
Derweil zählte die Deutsche Bank mit einem Kursgewinn von 1,5 Prozent zu den besten Dax-Werten. Die Aktien erreichten zeitweise den höchsten Stand seit Anfang 2014. Chris Hallam von der US-Investmentbank Goldman Sachs hob sein Votum an und rät nun zum Kauf. Er sieht die Frankfurter am Beginn einer "Ära höherer Profitabilität" und betonte zudem die günstige Bewertung.
Bei Adidas konnten sich die Anleger über eine Kurserholung in einer ähnlichen Größenordnung freuen. Die britische Investmentbank Barclays nahm die Bewertung des Sportwarenherstellers mit einer positiven Anlageempfehlung auf. Die neu verantwortliche Analystin Viktoria Petrova sieht insbesondere die Innovationstage der Herzogenauracher am 23. und 24. September als Kurstreiber./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 34,94 auf Tradegate (02. September 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +8,58 %/+64,22 % bedeutet.
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Guten Morgen zusammen,
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Stand der Recherche: 01.09.2026, 08:10 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 31.08.2026
(Kurs 26.258,11 · −311,88 · −1,17 % · Eröffnung 26.464,14 · Tages-Hoch 26.471,79 ·
Tages-Tief 26.249,59 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 31.08.2026 „Schwacher Wochenbeginn nach
Rekordhoch", Dax −1,17 % auf 26.258,11, MDax −0,92 % auf 32.724,55:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-schwacher-wochenbeginn-12120730
• Einzelwerte 31.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): Siemens Energy −5,0 % ·
Rheinmetall −3,8 % · Heidelberg Materials −3,1 % · Vonovia −3,0 % ·
Zalando +2,0 % · Continental +1,9 % · Brenntag +1,8 % · BASF +0,9 %
VORWOCHE / REKORDHOCH VOM 28.08.
• finanzen.at – DAX 28.08.2026: Schluss 26.569,99 (+202,75 · +0,77 %),
Tagestief/Tageshoch 26.467,36 / 26.618,74, Jahreshoch 26.618,74:
https://www.finanzen.at/index/dax
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026: „Kurz vor dem Wochenschluss ein neues
Allzeithoch", DAX in der Spitze 26.618 Punkte, Wochenplus 1,5 %:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/dax-dow-jones-boersen-100.html
• n-tv Börsen-Tag 28.08.2026 – Allzeithoch 26.618,74 nach der Warsh-Rede
• Hinweis zur Freitags-Eröffnung im Kerzenbild (26.494,61): Dieser Wert stammt
aus dem eigenen Abruf der tagesschau/Infront-Kursdaten vom 28.08. mittags.
Hoch, Tief und Schluss sind über finanzen.at und tagesschau belegt.
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Di 01.09. auf dem Xetra-OHLC vom Mo 31.08. gerechnet:
P 26.326,50 · R1 26.403,40 · S1 26.181,20 · R2 26.548,70 · S2 26.104,30
· R3 26.625,60 · S3 25.959,00
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 31.08.2026: 53.185,90 (−374,09 · −0,70 %),
O 53.462,60 · H 53.462,60 · T 53.123,62:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 31.08.2026: 29.456,97 (+23,55 · +0,08 %),
O 29.404,29 · H 29.483,90 · T 29.304,49:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• 10-jährige US-Rendite rund 4,78 % (Investing.com)
ÖL / RENDITEN
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 90,50 USD (+2,28 · +2,58 %), Stand 01.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte am
31.08. den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.
• Auslöser der Ölpreisbewegung laut dpa-AFX: erneute Zuspitzung der Lage im
Nahen Osten; Medienberichten zufolge griff das US-Militär erstmals seit
Ende Juli wieder Ziele im Iran an.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank: „Gleich zu Wochenbeginn haben
es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den
Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der
Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsen anheben könnte."
• Ebenda: Der September gilt als historisch schwächster Börsenmonat des Jahres.
• dpa-AFX (via Ariva) – Landesbank Helaba zu den heutigen Verbraucherpreisen:
Erwartung einer Teuerungsrate von 2,9 % für Deutschland, deutlich über dem
EZB-Ziel von 2,0 %. Daten aus Frankreich und Spanien zeigten bereits erhöhten
Preisdruck.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026
(08:00 DEU Einzelhandelsumsatz 7/26 · 09:55 DEU PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
2. Veröffentlichung · 11:00 EUR Verbraucherpreise 8/26 vorläufig ·
11:00 EUR Arbeitslosenquote 7/26 · 15:45 USA S&P Global PMI 8/26 ·
16:00 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 · 16:00 USA Bauinvestitionen 7/26)
• Ebenfalls heute: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Montagskerze: Der Schluss 26.258,11 lag nur 8,52 Punkte über dem Tagestief
26.249,59. Ein Schluss so nah am Tief zeigt, dass die Verkäufer bis zum
Handelsende die Oberhand behielten. Die Tagesspanne betrug 222,20 Punkte.
• Das Tages-P 26.326,50 liegt 68 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Bemerkenswert für die Jahresbetrachtung: Das Allzeithoch 26.618,74 liegt nur
59 Punkte unter dem Jahres-R1 26.677,86. Diese beiden Marken bilden zusammen
eine enge Widerstandszone, sollte der DAX wieder dorthin laufen.
• Zwei Termine prägen den Tag: die Verbraucherpreise der Eurozone um 11:00 und
der ISM-Index um 16:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte keine neue
Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe