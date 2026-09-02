Klingbeil kann am Mittag zurück nach Deutschland fliegen

BERLIN/SPARTANBURG (dpa-AFX) - Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sitzt wegen eines Schadens an seinem Regierungsflieger in den USA fest. Er kann deshalb nicht an der Kabinettssitzung in Berlin teilnehmen, auf der sein Entwurf für die Einkommensteuerreform auf den Weg gebracht werden soll. Sein ursprünglich in Berlin geplantes Pressestatement will Klingbeil nun um 12.15 Uhr (MESZ) in Greenville in South Carolina geben, wie das Finanzministerium in Berlin mitteilte.

Danach soll es zurück nach Deutschland gehen. Luftwaffe und Lufthansa-Technik haben grünes Licht für einen Rückflug gegeben. Grund der Verzögerung war womöglich ein Rempler mit der Fahrgasttreppe. An einer Tür sei vor dem Abflug beim sogenannten Walkaround ein Strukturschaden an der Tür festgestellt worden, der überprüft werden musste, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin auf Anfrage.