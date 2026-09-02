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    Cornerstone Robotics gibt strategische Partnerschaft mit Medtronic bekannt, um den weltweiten Zugang zu robotergestützter Chirurgie zu erweitern

    HONGKONG, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Cornerstone Robotics, ein innovatives Unternehmen für chirurgische Robotik mit Sitz in Hongkong, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Medtronic (NYSE: MDT), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft wird Medtronic eine strategische Investition in Höhe von rund 700 Millionen US-Dollar in Cornerstone Robotics tätigen und erhält das Recht, das Sentire-Chirurgiesystem von Cornerstone Robotics in ausgewählten Märkten außerhalb der USA zu vertreiben, in denen das System zugelassen ist.

    Eine gemeinsame Vision: Die globale Versorgungslücke in der minimalinvasiven Medizin schließen

    Da die Verbreitung der robotergestützten Chirurgie weltweit noch im einstelligen Bereich liegt, besteht ein erhebliches Potenzial, fortschrittliche chirurgische Versorgung für mehr Patienten, Ärzte und Gesundheitssysteme rund um den Globus zugänglich zu machen.

    Um diesen Markt zu erschließen, sind sowohl kontinuierliche technische Innovationen als auch starke Fähigkeiten zur Marktskalierung erforderlich. Durch die Bündelung der Technologie von Cornerstone Robotics mit der umfassenden globalen Präsenz von Medtronic wollen die beiden Unternehmen hochwertigen robotergestützten Chirurgieverfahren weltweit für mehr Patienten zugänglich machen.

    Eine strategische Ausrichtung: Skalierung technologischer Lösungen, um mehr Patienten zu erreichen

    Cornerstone Robotics hat durch seine hauseigene Full-Stack-Forschung und -Entwicklung sowie sein vertikal integriertes Geschäftsmodell eine starke strategische Grundlage geschaffen. Durch die eigenständige Entwicklung seiner Kernhardware, der Steuerungssoftware, fortschrittlicher Algorithmen sowie proprietärer Bildgebungs- und Energieplattformen behält Cornerstone Robotics erhebliche Kontrolle über die Produktintegration, die Qualität und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette. Dies untermauert die außergewöhnliche Stabilität und die präzise Leistung des Sentire-Chirurgiesystems in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.

    2024 erhielt das Sentire-Chirurgiesystem von Cornerstone Robotics die Zulassung der National Medical Products Administration in China. Im Mai 2026 erhielt das Sentire-Chirurgiesystem die CE-Kennzeichnung in der Europäischen Union sowie die Zulassung der Health Sciences Authority in Singapur; beide gelten für minimalinvasive allgemeine, gynäkologische, thoraxchirurgische und urologische Eingriffe.

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    PR Newswire (dt.)
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    Cornerstone Robotics gibt strategische Partnerschaft mit Medtronic bekannt, um den weltweiten Zugang zu robotergestützter Chirurgie zu erweitern HONGKONG, 2. September 2026 /PRNewswire/ - Cornerstone Robotics, ein innovatives Unternehmen für chirurgische Robotik mit Sitz in Hongkong, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Medtronic (NYSE: MDT), einem weltweit führenden Unternehmen im …
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