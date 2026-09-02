UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der avisierte Stopp des erst am 24. August gestarteten Aktienrückkaufprogramm demnächst scheine eine taktische Reaktion auf die Aufstockungspläne des Großaktionärs Fraser zu sein, schrieb Robert Krankowski am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Boss habe betont, dass die Unternehmensstrategie und die Kapitalallokation intakt seien. Die Eigentümerverhältnisse bei den Metzingern sollten dem Experten zufolge weiter im Fokus der Anleger stehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 38,98EUR auf Tradegate (02. September 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,20
Kursziel alt: 39,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Krankowski
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,20
Kursziel alt: 39,20
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