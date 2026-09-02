UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hugo Boss mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der avisierte Stopp des erst am 24. August gestarteten Aktienrückkaufprogramm demnächst scheine eine taktische Reaktion auf die Aufstockungspläne des Großaktionärs Fraser zu sein, schrieb Robert Krankowski am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Boss habe betont, dass die Unternehmensstrategie und die Kapitalallokation intakt seien. Die Eigentümerverhältnisse bei den Metzingern sollten dem Experten zufolge weiter im Fokus der Anleger stehen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 38,98EUR auf Tradegate (02. September 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39,20

Kursziel alt: 39,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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