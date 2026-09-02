Deutsche Bank legt weiter zu: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Da die höhere Ertragsdynamik die Profitabilität der Bank erhöhen werde, hoben die Experten von Goldman Sachs das Kursziel von 37 auf 43,75 Euro an und stuften den Wert von „neutral“ auf „kaufen“ hoch. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 38 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Nach dem Kurseinbruch im Februar und März 2026 startete die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) im Bereich von 25 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung. Nachdem Börsianer bei der Deutsche Bank-Aktie im Vergleich zum europäischen Bankensektor Aufholbedarf erkannten, konnte die Aktie am 2.9.26 bei 35,30 Euro auf den höchsten Wert seit vielen Jahren zulegen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35,50 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 35,50 Euro, BV 1, ISIN: DE000PK3XVH5, Bewertungstag 18.12.26, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 35,25 Euro mit 2,90 – 2,95 Euro quotiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 38 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,17 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,79 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,79 Euro, BV 1, ISIN: DE000MR6U3F6, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 35,25 Euro mit 2,51 – 2,52 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 38 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 5,21 Euro (+107 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,462 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,462 Euro, BV 1, ISIN: DE000WA88VS2, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 35,25 Euro mit 3,80 – 3,81 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 38 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,53 Euro (+71 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.