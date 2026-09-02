Regierung darf Reformen nicht zerreden

Insgesamt stimme die Richtung, die Wirtschaftsdaten würden besser, sagte Sewing. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat in drei Quartalen in Folge zugelegt, Volkswirte trauen der deutschen Wirtschaft im laufenden Jahr inzwischen etwa ein Prozent Wachstum zu. "Nächstes Jahr dürfte es Richtung 1,5 Prozent gehen. Damit ist die Lage besser, als sie häufig beschrieben wird", betonte Sewing.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warnt vor Rückschritten bei angekündigten Reformen. "Wer jetzt darüber diskutiert, Reformen zurückzudrehen oder angekündigte Maßnahmen wieder vom Tisch zu nehmen, handelt falsch", sagte Sewing beim "Handelsblatt-Bankengipfel" in Frankfurt. "Regierung und Koalitionsparteien sollten nicht über den Rückweg sprechen, sondern das Angekündigte konsequent umsetzen - und dann zügig die nächsten Reformschritte angehen."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aber das Wachstum reiche noch nicht. Daher brauche es Entschlossenheit zu Reformen und die Bereitschaft, Belastungen auszuhalten. "Reformen können zunächst wehtun", sagte Sewing. Die Ankündigung des Reformpakets vor der Sommerpause habe Vertrauen geschaffen und das Interesse an Deutschland wieder gesteigert. Dieses Momentum gelte es zu halten.

Zugleich warnte der Deutsche-Bank-Chef vor dem starken Anstieg der Renditen auf den weltweiten Märkten für Staatsanleihen. Zuletzt hatten sich Investoren in Scharen von Bonds getrennt, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen etwa stieg jüngst auf den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren. Damit wird die Aufnahme neuer Schulden für Deutschland teurer.

"Ich sehe hier noch keine explizite Krise", sagte Sewing. "Aber der Spielraum von Staaten, bei künftigen Krisen gegenzusteuern, wird immer geringer." Insgesamt müssten sich Staaten, Unternehmen und Investoren darauf einstellen, dass Kapital knapper und teurer werde - "in einer Zeit, in der enorme Investitionen in Transformation, Sicherheit und Wachstum nötig sind"./als/ben/stw/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 35,14 auf Tradegate (02. September 2026, 09:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -5,31 %/+23,39 % bedeutet.





Schreibe Deinen Kommentar