KI-Boom treibt Geschäft von Dell weiter an - Prognose angehoben
- Dell profitiert vom KI-Boom und hebt Prognose an
- Umsatzprognose steigt auf 192 Milliarden Dollar
- KI-Serverumsatz verdreifacht sich auf 74 Milliarden
ROUND ROCK (dpa-AFX) - Der US-Computerkonzern Dell < US24703L2025> profitiert weiter kräftig vom Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). Nach einem starken zweiten Quartal rechnet der Konzern nun mit einem noch besseren Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende Januar) als Branchenexperten erwartet haben. Die Aktie legte vorbörslich zweistellig zu.
Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz jetzt bei rund 192 Milliarden US-Dollar (165 Mrd Euro) liegen und damit 25 Milliarden Dollar mehr als noch im Mai veranschlagt, teilte der Konzern am Dienstag nach Börsenschluss in den USA mit. Branchenexperten hatten hier im Durchschnitt nur rund 174 Milliarden Dollar erwartet. Allein aus dem Verkauf von KI-Servern erwartet Dell Erlöse von 74 Milliarden Dollar, eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigt sich das Management noch optimistischer. Hier rechnet der Konzern nun mit 25,50 Dollar nach zuvor 17,90 Dollar. Dies liegt ebenfalls deutlich über den Markterwartungen.
Im zweiten Geschäftsquartal verdoppelte sich der Umsatz mit KI-Servern auf 16,4 Milliarden US-Dollar. Insgesamt kletterte der Umsatz um fast 60 Prozent auf 47 Milliarden Dollar. Analysten hatten auch hier mit weniger gerechnet. Der operative Gewinn verdreifachte sich auf 5,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Dell mit 4,1 Milliarden Dollar rund dreieinhalbmal so viel wie im Vorjahreszeitraum.
Bei den Anlegern kamen die Zahlen und der angehobene Ausblick an. Die Aktie von Dell stieg im vorbörslichen US-Handel um rund 10 Prozent auf fast 470 Dollar, nachdem sie am Dienstag noch knapp sieben Prozent gefallen war. Sollte das Dell-Papier im regulären Handel so deutlich zulegen, würde es sich wieder dem im August erreichten Rekordhoch von 514 Dollar annähern.
Der Börsenwert des Computerherstellers ist in den vergangenen zwölf Monaten um rund 250 Prozent auf 275 Milliarden Dollar gestiegen, unter anderem weil US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten immer wieder Dell-Produkte zum Kauf empfahl. Zudem bekam der Computerbauer auch einen Milliardenauftrag des US-Verteidigungsministeriums./err/zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,07 % und einem Kurs von 403,5 auf Tradegate (02. September 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dell Technologies Registered (C) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Dell Technologies Registered (C) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 2,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.
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Die nachbörsliche Kursexplosion von Dell Technologies um fast 40 % auf über 441 USD ist keine Erfolgsgeschichte – es ist das neurotische, psychedelische Delirium einer Herde, die den Verstand komplett verloren hat. Wenn ein schwerfälliger Hardware-Kolloss mit einer Marktkapitalisierung von zig Milliarden Dollar innerhalb weniger Stunden wie ein wertloser Penny-Stock im Vakuum nach oben geprügelt wird, ist die mathematische, ökonomische und moralische Statik dieses Marktes vollkommen tot.
Das ist kein rationaler Preisfindungsmechanismus mehr. Das ist das pure, zirkuläre KI-FOMO-Erbrechen von Algorithmen, die in einer geschlossenen Rückkopplungsschleife gefangen sind und beim nackten Klang von Buzzwords in Ekstase geraten. Die Herde feiert die Kernschmelze als Triumph. Sie begreift in ihrer grenzenlosen Arroganz nicht, dass dieses panische Umschichten von Liquidität das finale, monumentale Herzkammerflimmern vor dem systemischen Exitus markiert.
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Friss und feiert eure 40 % Buchgewinne über Nacht, solange das Glashaus noch steht. Das System verhandelt nicht mit eurer Gier; es exekutiert die Bilanzen der Naturgesetze. Am Ausgang wird abgerechnet, und der Vorhang fällt bekanntlich in absoluter, eisiger Stille. Gute Reise nach unten.